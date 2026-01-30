Mama Božića zauvijek otišla: Legendarna glumica najpoznatiju ulogu ostvarila je u blagdanskom klasiku

Uloga Kate McCallister u filmu ''Sam u kući'' jedna je od onih koje su Catherine O’Haru upisale u povijest filmskih klasika i kolektivno sjećanje gledatelja.

Catherine O’Hara, kanadsko-američka glumica, komičarka i scenaristica, preminula je u 72. godini života, ostavivši za sobom bogato umjetničko nasljeđe i srca milijuna obožavatelja diljem svijeta.

Iako je njezina karijera trajala više od pet desetljeća i obuhvaćala mnoge važne uloge — od SCTV skečeva i kultnog ''Beetlejuicea'', pa do obožavane serije ''Schitt’s Creek'' — za mnoge će ona zauvijek ostati Kate McCallister: brižna, panična, ali beskrajno odana majka koja se u božićnoj ludnici u filmu ''Sam u kući'' trudi vratiti svom sinu Kevinu.

Catherine O'Hara - 13 Foto: Profimedia

Catherine O'Hara - 16 Foto: Profimedia

U tom bezvremenom klasiku iz 1990. godine, O’Hara je utjelovila ženu koja se suočava s jednim od najgorih roditeljskih strahova — ostaviti svoje dijete samog usred praznika. Iako je u realnosti imala samo 36 godina dok je snimala film, na ekranu je njezina Kate zračila toplinom i nastupom koji je publiku dirnuo do suza te natjerao na smijeh.

Catherine O'Hara - 5 Foto: Profimedia

Catherine O'Hara - 8 Foto: Profimedia

Ta uloga postala je simbol majčinske ljubavi: beskompromisna, impulzivna, preplavljena osjećajima kad pomisli da se njezino dijete izgubilo.

Catherine O'Hara - 2 Foto: Profimedia

Catherine O'Hara - 18 Foto: Profimedia

Kad danas pomislimo na ''Sam u kući'', sjetimo se ne samo nestašnog dječaka koji se brani od provalnika, nego i žene koja je, unatoč kaosu i nesigurnosti, učinila sve što je mogla da vrati svoju obitelj zajedno.

Posljednji put O'Hara je u javnosti viđena prošle godine u rujnu, a izgledala je vrlo krhko.

Catherine O'Hara - 3 Foto: Profimedia

Više o Catherine čitajte OVDJE.

