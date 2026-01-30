Šok u Hollywoodu: Preminula je glumica Catherine O'Hara, zvijezda filma ''Sam u kući''

Preminula je omiljena holivudska glumica Catherine O'Hara.

Catherine O’Hara, voljena glumica najpoznatija po filmu ''Sam u kući'', umrla je u dobi od 71 godine.

Holivudska ikona preminula je u petak, rekli su izvori izravno upućeni u priču za TMZ. Uzrok smrti nije objavljen.

O'Harin posljednji javni nastup bio je na dodjeli Emmyja u rujnu, gdje se na crvenom tepihu pojavila u krhkom izdanju.

O'Hara je postala poznato ime glumeći majku Kevina u prva dva filma ''Home Alone'', a publiku je očarala kao ekscentrična Moira Rose u svih 80 epizoda ''Schitt's Creeka''.

Catherine Anne O’Hara rođena je 4. ožujka 1954. u Torontu, u Kanadi, u velikoj irsko-kanadskoj obitelji. Odrasla je kao jedno od šestero djece u kući u kojoj su se humor, kreativnost i gluma poticali gotovo prirodno. Njezini roditelji nisu bili dio showbusinessa, ali su djeci dali slobodu da istražuju umjetnost i vlastitu osobnost.

Već u mladosti Catherine je pokazivala izniman talent za imitaciju i komediju. Kao tinejdžerica priključila se improvizacijskoj kazališnoj skupini The Second City Toronto, koja je bila rasadnik budućih komičarskih zvijezda. Upravo ondje razvila je svoj prepoznatljiv stil: inteligentan humor, savršeno tempiranu ironiju i likove koji su često pretjerani, ali duboko ljudski.

Pravi proboj dogodio se krajem 1970-ih kada je postala članica kultne televizijske emisije SCTV (Second City Television). U toj je emisiji Catherine briljirala u desecima različitih uloga, često glumeći ekscentrične, snobovske ili emocionalno prenapregnute žene. Njezin rad na SCTV-u donio joj je Emmy nagradu i status jedne od najtalentiranijih komičarki svoje generacije.

Filmska publika zavoljela ju je 1990-ih, osobito kroz ulogu Kevina McCallistera majke u filmovima ''Sam u kući''. Iako je riječ o sporednoj ulozi, Catherine je liku dala toplinu, paniku i humor koji su ostali nezaboravni. Uslijedile su brojne zapažene uloge u filmovima poput ''Beetlejuice'', ''A Mighty Wind'', ''Best in Show'' i ''For Your Consideration''.

Nova generacija gledatelja otkrila ju je kroz seriju ''Schitt’s Creek'' (2015–2020), u kojoj je glumila legendarnu Moiru Rose – bivšu TV divu s bizarnim naglaskom, dramatičnim modnim stilom i krhkom, ali snažnom osobnošću. Uloga Moire donijela joj je još jednu Emmy nagradu i potvrdila njezin status ikone pop-kulture.

Unatoč velikoj slavi, Catherine O’Hara poznata je kao izuzetno privatna osoba. U braku je s produkcijskim dizajnerom Boomom Gaertnerom od 1992. godine i imaju dvoje djece.

