Evo kako danas izgleda Kevinova mama! Od hit-uloge prošla su tri desetljeća, rijetki bi je prepoznali

Catherine O'Hara, koju poznajemo kao Kate McCallister iz filmskog serijala "Sam u kući", zaposlenija je nego ikada prije.

Nema božićnog razdoblja tijekom kojeg se na našim ekranima ne emitira film "Sam u kući". Popularni serijal najveću je slavu doživio s prva dva filma, s Macaulayjem Culkinom kao Kevinom McCallisterom kojeg su roditelji zaboravili kod kuće, koju mora obraniti od zlikovaca (Joe Pesci i Daniel Stern). Kevinovu majku u dva nastavka glumica je američko-kanadska glumica Catherine O'Hara, koja je u svojoj 70. godini zaposlenija nego ikada prije.

Samo u ovoj godini, O'Hara se našla u tri projekta - filmovima "Argylle", "Bubimir Bubimir" i "Divlji robot", a dogodine će imati posebno pojavljivanje u seriji "The Last of Us".

Osim u "Sam u kući", O'Hara je najpoznatija po ulozi Lidijine maćehe u filmu "Bubimir", glasu Sally u "Predbožićnoj noćnoj mori" Tima Burtona" i liku Moire Rose u seriji "Schitt's Creek", za koju je dobila nagradu Grammy. Upravo za vrijeme snimanja filma "Bubimir" O'Hara je upoznala produkcijskog dizajnera Boa Welcha, za kojeg se udala 1992. godine i s kojim danas ima dvojicu sinova.

Kada je tumačila svoju najslavniju ulogu, onu Kate McCallister koja se pokušava vratiti svom sinu, O'Hara se sprijateljila s Macaulayjem Culkinom, a koliko su bliski, pokazalo se prošle godine, kada je upravo Catherine O'Hara držala govor kad je Culkin dobio svoju zvijezdu na Stazi slavnih. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako danas izgleda Catherine O'Hara, a kako je nekada izgledala, pogledajte u našoj fotogaleriji.

