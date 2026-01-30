Presladak trenutak s tribina: Pogledajte kako je Duvnjak udovoljio kćerkici tijekom napete polufinalne utakmice

Dok su svi pogledi bili uprti u teren, fotografi su na tribinama uhvatili prizore koji su raznježili publiku, Domagoja Duvnjaka u opuštenom, obiteljskom izdanju

Bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak iskoristio je slobodno vrijeme kako bi s tribina pratio polufinalnu utakmicu Hrvatska – Njemačka, a uz sebe je imao i najvažniju podršku – obitelj.

Na tribinama se pojavio sa suprugom Lucijom i njihovom kćerkicom Anom Maris.

Domagoj Duvnjak sa suprugom i djetetom - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Domagoj Duvnjak sa suprugom i djetetom - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Posebno dirljiv trenutak zabilježen je kada je njihova kćerkica poželjela tatinu pažnju te mu jasno dala do znanja da želi da je primi u ruke. Domagoj joj je s osmijehom udovoljio, a prizor je raznježio brojne navijače u dvorani.

Domagoj Duvnjak sa suprugom i djetetom Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Duvnjak je još jednom pokazao da je, osim vrhunskog sportaša, i pravi obiteljski čovjek.

Pogledaji ovo Celebrity Emocije i u VIP loži: Jandroković i Glavina bodrili Hrvatsku protiv Njemačke

Luciju Žulj oženio je u tajnosti u listopadu 2019. Lucija je socijalna radnica, koju je Domagoj upoznao još u prvom razredu gimnazije u Đakovu, a nakon fakulteta počela ga je redovito pratiti na njegovim poslovnim putovanjima.

Domagoj i Lucija Duvnjak - 3 Foto: Instagram

"Ne mogu zamisliti život bez Lucije, zaprosit ću je kad za to dođe vrijeme", rekao je svojedobno za Story.

"Prije nego što smo počeli vezu, bili smo prijatelji i ljubav je došla spontano. Moram priznati da me prvo privukla izgledom, ali i dobrotom i iskrenošću", dodao je.

Domagoj i Lucija Duvnjak - 8 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša misica bori se s karcinomom: ''Mnogi me pitaju kako uspijevam...''

U svibnju 2020. rodio im se sin Šime, a 2022. dobili su drugog sina Juru. U ožujku prošle godine dobili su kćer, kojoj su dali ime Ana Maris.

Domagoj Duvnjak sa sinovima - 2 Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Prije utakmice Duvnjak je iznenadio navijače na tribinama, više pogledajte OVDJE.

Poglede je na tribinama privukla i lijepa sestra našeg rukometaša, fotografije pogledajte OVDJE.

Galerija 10 10 10 10 10

Pogledaji ovo Zanimljivosti Na što Beckhamov sin i snaha troše njezin mjesečni džeparac od milijun dolara?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Od ovog prizora boli glava! Heidi Klum raskopčala kaput i otkrila da ispod nema ništa

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Momčilo Otašević punio je baterije na snijegu, opisom ispod fotki najavio slatko iščekivanje