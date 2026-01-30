Od ovog prizora boli glava! Heidi Klum raskopčala kaput i otkrila da ispod nema ništa

Heidi Klum lansirala je novu pjesmu "Red Eye" s DJ-em Diplom, koja će biti soundtrack nove sezone "Germany’s Next Topmodela", čime ponovno spaja modu i glazbu.

Bez obzira na to radi li se o modnim pistama, televiziji ili glazbi, Heidi Klum očito ne poznaje granice kada odluči zakoračiti u novo područje.

Galerija 25 25 25 25 25

Iako je u Njemačkoj najviše vežu uz kultni show Germany’s Next Topmodel, u SAD‑u se sve više govori i o njezinim glazbenim iskoracima, a sada želi dodatno učvrstiti svoju poziciju i na europskoj sceni.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je obitelj Adaktar? Zbog obrva su izgradili carstvo, žive u vili od tisuću kvadrata, a posao šire sve do Dubaija

Poznata po beskompromisnom samopouzdanju i provokativnom stilu, Heidi je pažnju ponovno privukla promotivnim videom za novu pjesmu Red Eye, koju potpisuje u suradnji s DJ‑em i producentom Diplom.

Video je objavila na Instagramu, gdje se pojavljuje u upečatljivom izdanju u oversized krznenom kaputu ispod kojeg se nazire čipkasto donje rublje, uz čizme iznad koljena i njezinu prepoznatljivu, lagano razbarušenu frizuru. Naglašene oči i minimalistički make‑up dodatno su zaokružili zavodljiv vizual.

Pogledaji ovo Celebrity Nema više zaliske! Glumačka zvijezda potpuno je promijenila izgled za hit-ulogu

Heidi Klum - 3 Foto: Instagram

Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia

Klum je pritom otkrila da će Red Eye biti službena glazbena podloga 21. sezone Germany’s Next Topmodela, čime je još jednom spojila dvije karijere koje su je proslavile, modu i glazbu. Cijela pjesma bit će dostupna od 13. veljače na svim streaming platformama.

Vrući prizori! Heidi Klum u toplesu strastveno ljubila 16 godina mlađeg supruga

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Momčilo Otašević punio je baterije na snijegu, opisom ispod fotki najavio slatko iščekivanje

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Nema više zaliske! Glumačka zvijezda potpuno je promijenila izgled za hit-ulogu

Pogledaji ovo Preporuke Duško Lokin raspričao se o svom nećaku, koji je naš rukometaš: "To je jedan prekrasan dečko"