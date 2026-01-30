Tko je obitelj Adaktar? Zbog obrva su izgradili carstvo, žive u vili od tisuću kvadrata, a posao šire sve do Dubaija

Obitelj Adaktar izgradila je beauty carstvo izvan granica Srbije, a Adam trenutačno gradi vlastitu zgradu i najavljuje nešto dosad neviđeno.

Obitelj Adaktar često izaziva buru komentara i pozornost javnosti diljem regije, i to ne samo zbog glamura i luksuza nego i zbog svog poprilično neobičnog uspona u svijetu biznisa i televizije.

Sve je započelo s majkom obitelji, Alis Adaktar, pravim imenom Bobana Đokić, koja je još 90‑ih u Čačku otvorila mali kozmetički salon za tetoviranje obrva. Upravo je taj posao, tijekom godina, prerastao u jedan od najprepoznatljivijih brendova u regiji te mnoge poznate zvijezde žele njihov pečat na svome licu.

Njezin sin Adam Adaktar, danas poznat kao "Bog obrva", nastavio je majčin put i izgradnju biznisa pretvorio u pravu imperiju. Obitelj mnogi nazivaju "srpskim Kardashiansima", ne samo zbog luksuza i medijskog stila života nego i zbog reality serije "Adaktarovi", koja se emitirala 2022. godine.

U realityju su se pojavljivali i Adamova nećakinja Ara te supruga Anđela, s kojom ima troje djece, čija su imena – Azia, Aro i Arena.

Tri članice obitelji koje se pojavljuju u showu nisu promijenile svoja imena, Adamova sestra Viktorija, baka Nadalina te teta Vanja, koja je na direktorskoj poziciji obiteljske tvrtke.

Adaktarovi se bave nizom povezanih poslova. Osnovali su "Adaktar Cosmetics", najpoznatiju firmu fokusiranu na tretmane obrva i trajnu šminku, proizvode vlastite kozmetičke proizvode i specijalizirane preparate, vode edukacije i licence za estetske tretmane diljem Europe, uključujući Zagreb, Ljubljanu, Sarajevo i Podgoricu, prodaju leće u boji i druge beauty proizvode te su čak suvlasnici poznatog restorana u Beogradu.

Taj raznovrsni i dobro organizirani poslovni model donio im je velike prihode, pa se danas Adaktarovi ponose ne samo popularnošću nego i luksuznim načinom života.

Obitelj je postala prepoznatljiva i po raskošnom životu. Žive u vili od tisuću kvadrata u elitnom beogradskom naselju Dedinje, voze luksuzne automobile i često dijele prizore svog života na društvenim mrežama.

Prema pisanju srpskih medija, Adam je svoje ime promijenio iz Adam Marjanović u Adam Adaktar, a mnogi članovi obitelji navodno su također prilagodili svoja imena tako da počinju slovom "A", što dodatno pojačava usporedbu s popularnom dinastijom Kardashian.

Obiteljski reality show "Adaktarovi" emitiran je na srpskoj televiziji i odmah podigao mnogo prašine. Koncept je oponašao format "Keeping Up with the Kardashians", a pratili su se luksuz, svakodnevica i dramatika unutar obitelji. Emisija je izazvala podijeljene reakcije, dok su neki hvalili zabavni aspekt, drugi su kritizirali ponašanje i ukupni dojam.

Adam Adaktar ne planira stati samo na balkanskom tržištu. Obitelj je najavila širenje poslovanja u Dubaiju, a njihov je cilj osvojiti i međunarodno tržište.

Adam Adaktar trenutačno radi na svom najvećem projektu do sada, a to je izgradnja vlastite zgrade, koja će, prema njegovim riječima, ponuditi nešto dosad neviđeno.

Adaktarovi su itekako postali fenomen, neki ih obožavaju, drugi ih ne mogu smisliti, no jedno je sigurno – na uspjehu koji su dosad postigli jednostavno im se mora čestitati.

