Pretraži
simpatična promjena

Miro iz "U dobru i zlu" javio se s druge strane svijeta s novim izgledom

Piše I.G., Danas @ 10:26 Celebrity komentari
Ammar Mešić Ammar Mešić Foto: Ammar Mešić/Instagram

Ammar Mešić javio se iz Buenos Airesa s novim imidžom. Pustio je bradu i oduševio fanove vedrim fotografijama s krova grada.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Maja Šuput pokazala kako se priprema za nastup na dodjeli nagrade ''Zlatni studio''
I Nova TV je nominirana!
Ma što je sada smislila? Akrobacije Maje Šuput na šipci mirišu na spektakl!
Tko je Caleb Jonte Edwards koji će se pojaviti u novoj sezoni serije ''Bijeli lotus''
plavooki ljepotan
Glumačko otkriće godine? Upoznajte zgodnog Australca koji tek ulazi u svijet slavnih
Tko je glumica Yerin Ha iz četvrte sezone serije ''Bridgerton''
moderna pepeljuga
Tko je novo lice iz bajkovite serije koju obožava cijeli svijet? Ima slavnu baku!
Pogađate koliko je prošlo vremena otkako Kim Kardshian više ne ide sama po namirnice?
sama je iskreno otkrila
Kad je Kim Kardashian posljednji put sama otišla u dućan po osnovne namirnice?
Ammar Mešić javio se s druge strane svijeta s novim imidžem
simpatična promjena
Miro iz "U dobru i zlu" javio se s druge strane svijeta s novim izgledom
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Pao strastveni poljubac Anđele Stević Žugić i njezina supruga na premijeri "Svadbe"
na premijeri filma "svadba"
Njihova priča počela je skandalom, a sada ne skrivaju strast ni pred kamerama!
Otkriven iznos participacije koju Bastian Schweinsteiger uplaćuje Ani Ivanović
papren iznos
Poznato koliko Schweinsteiger daje za alimentaciju, ovu sumu mnogi ne zarade ni u deset godina
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju
''čudni su osjećaji''
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''
Nova godina novi počeci - Katarina Baban sasvim otvoreno o novim izazovima za IN magazin
''priznala sam sebi...''
Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tijela trojice lovaca otkrivena su u šumi na Siciliji
NEOBJAŠNJIVA SMRT
Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
Estonija upozorava Europu: "Odmah zatvorite granice, ima ih milijun i iznimno su opasni"
Zabrana
Estonija upozorava Europu: "Odmah zatvorite granice, ima ih milijun i iznimno su opasni"
Nasljedni kaos i poticaji: Problem koji pogađa male poljoprivrednike
KVAKA 22
Ogroman kaos: "Nema alata da se riješi zemlja čovjeka koji je umro prije 100 godina"
show
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Pao strastveni poljubac Anđele Stević Žugić i njezina supruga na premijeri "Svadbe"
na premijeri filma "svadba"
Njihova priča počela je skandalom, a sada ne skrivaju strast ni pred kamerama!
Nova godina novi počeci - Katarina Baban sasvim otvoreno o novim izazovima za IN magazin
''priznala sam sebi...''
Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
zdravlje
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Ovaj trening mijenja vaše tijelo brže nego kardio – a većina ga i dalje izbjegava!
Za više snage, brzine i eksplozivnosti
Ovaj trening mijenja vaše tijelo brže nego kardio – a većina ga i dalje izbjegava!
zabava
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jao...
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
tech
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Sitni, oku nevidljivi mjehurići
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
Tako se to radi
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Radili na tome više od 10 godina
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
sport
Evo tko sudi Hrvatskoj u polufinalu Eura: Naši susjedi imat će glavnu riječ
EHF delegirao
Evo tko sudi Hrvatskoj u polufinalu Eura: Naši susjedi imat će glavnu riječ
Šokirani Francuzi i dalje su u Danskoj iako su ispali prije nekoliko dana, razlog je bizaran
NISU VJEROVALI
Šokirani Francuzi i dalje su u Danskoj iako su ispali prije nekoliko dana, razlog je bizaran
Švedski izbornik podržao Dagura Sigurdssona i Hrvatsku
Jaka poruka
Ovo će odjeknuti! I domaćini podržali Sigurdssona: "To je suludo. Uz Hrvatsku sam"
tv
Daleki grad: Teško joj je pronaći prave riječi
DALEKI GRAD
Teško joj je pronaći prave riječi
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Hit!
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Ovaj španjolski grad je nevjerojatan, opasan je zidinama, a treba ga posjetiti barem jednom u životu
Morella
Nevjerojatan španjolski grad opasan zidinama, treba ga posjetiti barem jednom u životu
novac
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
Velika ulaganja
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
lifestyle
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
Ulična moda Zagreb u mokrim tajicama i gležnjačama sa skrivenom petom
Ima sjajan stil
Šetnja centrom Zagreba u "mokrim" tajicama i gležnjačama sa skrivenom petom za mrak dojam
Ponuda bluza i košulja u novim kolekcijama za 2026. godinu
RAZNE BOJE I KROJEVI
Već od 10 eura: 15 košulja i bluza koje ćete sigurno iznositi, izgledaju mrak uz traperice
sve
Evo tko sudi Hrvatskoj u polufinalu Eura: Naši susjedi imat će glavnu riječ
EHF delegirao
Evo tko sudi Hrvatskoj u polufinalu Eura: Naši susjedi imat će glavnu riječ
Šokirani Francuzi i dalje su u Danskoj iako su ispali prije nekoliko dana, razlog je bizaran
NISU VJEROVALI
Šokirani Francuzi i dalje su u Danskoj iako su ispali prije nekoliko dana, razlog je bizaran
Švedski izbornik podržao Dagura Sigurdssona i Hrvatsku
Jaka poruka
Ovo će odjeknuti! I domaćini podržali Sigurdssona: "To je suludo. Uz Hrvatsku sam"
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene