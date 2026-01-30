Miro iz "U dobru i zlu" javio se s druge strane svijeta s novim izgledom

Ammar Mešić javio se iz Buenos Airesa s novim imidžom. Pustio je bradu i oduševio fanove vedrim fotografijama s krova grada.
Uz osmijeh od uha do uha i prepoznatljivu vedrinu, pokazao je i novi imidž, bradu koju do sada nismo imali često priliku vidjeti.
"Buenos Aires s neba", napisao je uz niz fotografija na kojima uživa u pogledu na panoramu južnoameričke metropole. U ležernoj kombinaciji plave majice i narančastog sata, Ammar djeluje opušteno i zadovoljno, a fanovi su u komentarima odmah pohvalili njegov novi, zreliji izgled.
Podsjetimo, Ammara u ''U dobru i zlu'' gledamo kao Miru, a nove epizode uskoro dolaze na Novu TV.
