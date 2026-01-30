Miro iz "U dobru i zlu" javio se s druge strane svijeta s novim izgledom

Ammar Mešić javio se iz Buenos Airesa s novim imidžom. Pustio je bradu i oduševio fanove vedrim fotografijama s krova grada.

Popularni glumac Ammar Mešić ovih se dana javio s druge strane svijeta, točnije iz argentinskog glavnog grada Buenos Airesa, a fotografijama s krova zgrade pohvalio se na svom profilu na Instagramu.

Uz osmijeh od uha do uha i prepoznatljivu vedrinu, pokazao je i novi imidž, bradu koju do sada nismo imali često priliku vidjeti.

"Buenos Aires s neba", napisao je uz niz fotografija na kojima uživa u pogledu na panoramu južnoameričke metropole. U ležernoj kombinaciji plave majice i narančastog sata, Ammar djeluje opušteno i zadovoljno, a fanovi su u komentarima odmah pohvalili njegov novi, zreliji izgled.

Galerija 25 25 25 25 25

Podsjetimo, Ammara u ''U dobru i zlu'' gledamo kao Miru, a nove epizode uskoro dolaze na Novu TV.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Jakov Kitarović podržao veliki događaj u Zagrebu, ali Kolinde nije bilo na vidiku!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Snimka za pamćenje: Spontani duet Tedija Spalata u New Yorku raznježio pratitelje!

Pogledaji ovo Celebrity Jakov Kitarović podržao veliki događaj u Zagrebu, ali Kolinde nije bilo na vidiku!