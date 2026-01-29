Snimka za pamćenje: Spontani duet Tedija Spalata u New Yorku raznježio pratitelje!

Tedi Spalato nedavno je boravio u New Yorku, a kao uspomenu je podijelio snimku kako pjeva s uličnim pjevačem.

Naš pjevač Tedi Spalato tijekom nedavnog odmora u New Yorku doživio je trenutak koji savršeno opisuje njegov odnos prema glazbi – spontan, iskren i bez granica.

Iako je u američki velegrad otišao kako bi se odmorio, nije prošlo dugo prije nego što je ponovno zapjevao, i to na ulici, uz uličnog svirača.

Tedi Spalato - 4 Foto: Instagram Screenshot

Tedi Spalato - 2 Foto: Instagram Screenshot

Tedi Spalato - 1 Foto: Instagram Screenshot

Na snimkama koje je podijelio na Instagramu vidi se kako se Spalato zaustavlja pokraj uličnog glazbenika koji svira saksofon, a zatim mu se pridružuje pjesmom, potpuno spontano i bez ikakve pripreme. U opisu videa glazbenik je napisao da je sve nastalo iz improvizacije i trenutka.

"Nedavno sam otišao u New York na odmor. Nije dugo tribalo da ipak zapivam. Ubacio sam se uličnom sviraču na pjesmu. Improvizacija i spontanost. Ne pričamo isti jezik, ali u glazbi smo se razumjeli", napisao je Spalato.

Tedi Spalato Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Tedi Spalato i Ante Gelo Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Tedi Spalato s partnericom Brankom Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Video je brzo privukao pažnju pratitelja, koji su ostavljali emotikone oduševljenja. Spalatov kratki susret s uličnim sviračem još jednom je pokazao da prava glazba ne poznaje granice, jezike ni scenografiju – dovoljni su trenutak i iskrena emocija.

