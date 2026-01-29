Pretraži
"ne pričamo isti jezik, ali..."

Snimka za pamćenje: Spontani duet Tedija Spalata u New Yorku raznježio pratitelje!

Piše E.G., Danas @ 20:29 Celebrity komentari
Tedi Spalato - 3 Tedi Spalato - 3 Foto: Instagram Screenshot

Tedi Spalato nedavno je boravio u New Yorku, a kao uspomenu je podijelio snimku kako pjeva s uličnim pjevačem.

U gostima kod bivše saborske zastupnice Katarine Peović - zasvirala i zapjevala pred kamerama IN magazina
prava alternativka
Druga strana bivše saborske zastupnice: ''Alen Vitasović me izvukao na scenu''
Nema ni 18, a stiže na Doru: Posjetili smo riječki dom Eme Bubić!
roditelji ne skrivaju suze
Nema ni 18, a stiže na Doru: Posjetili smo riječki dom najmlađe ovogodišnje natjecateljice!
Kviz o filmu ''La La Land''
''La La Land''
Znate li baš sve o filmu koji je prije 10 godina zaludio svijet?
Nova godina novi počeci - Katarina Baban sasvim otvoreno o novim izazovima za IN magazin
''priznala sam sebi...''
Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Preminuo je Alexis Ortega
imao je samo 39 godina
Iznenadna smrt popularnog glumca potresla obožavatelje Marvela
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju
''čudni su osjećaji''
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''
Sam Smith snimljen na plaži
neprepoznatljiv!
Sjećate se kako je prije izgledao? Na novim fotkama nije ni blizu onome kako ga pamtimo
vijesti
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
u Tasmaniji
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
Splićanin uhvatio ogromnu hobtnicu kod Hvara
"Velika gotovo kao ja"
Nevjerojatan ulov u Jadranu: "Borba je trajala 20 minuta, pucao sam više puta..."
Anušić za N1: Ukrajina igra ulogu Vukovara 1991. u Hrvatskoj
VOJNI ROK, NATO, UKRAJINA...
Ministar obrane: "Bolje mir jer ako krenemo mi, mogli bismo im slomiti zube"
show
Bugarski glazbenik Azis potvrdio je da se oženio u SAD-u!
pokazao prsten!
Pjevač koji ima duet sa Severinom sklopio brak s partnerom: ''Upravo vjenčani''
zdravlje
Zašto magnetska rezonancija nije uvijek “bezazlena” pretraga?
Iskustvo pacijentice
Zašto magnetska rezonancija nije uvijek “bezazlena” pretraga?
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Ovaj trening mijenja vaše tijelo brže nego kardio – a većina ga i dalje izbjegava!
Za više snage, brzine i eksplozivnosti
Ovaj trening mijenja vaše tijelo brže nego kardio – a većina ga i dalje izbjegava!
zabava
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Snimka s hrvatske prometnice oduševila gledatelje, bahatog vozača vrlo brzo stigla karma
Jao…
Snimka s hrvatske prometnice oduševila gledatelje, bahatog vozača vrlo brzo stigla karma
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
tech
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Sitni, oku nevidljivi mjehurići
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Novo istraživanje otkriva
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
Tako se to radi
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
sport
Alfred Gislason podržao Hrvatsku: "Sigurdsson je u pravu"
Kratko i jasno
Hrvatska nije sama! Ovako je njemački izbornik reagirao na skandal uoči polufinala
tv
Daleki grad: Zna da nešto nije u redu i traži odgovore
DALEKI GRAD
Daleki grad: Zna da nešto nije u redu i traži odgovore
Daleki grad: Ono što je saznala ju je potpuno shrvalo
DALEKI GRAD
Ono što je saznala ju je potpuno shrvalo
U dobru i zlu: Enes Vejzović otkrio simpatičnu naviku Filipa Juričića koja ljuti cijelu ekipu
NOVABUZZ PITALICA
Enes Vejzović otkrio simpatičnu naviku Filipa Juričića koja ljuti cijelu ekipu!
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Hit!
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Dobre vijesti s Biokova: Podglogovik ponovno postaje utočište za planinare
U novom ruhu
Dobre vijesti s Biokova: Podglogovik ponovno postaje utočište za planinare
novac
Ovu valutu ulagači uspoređuju sa zlatom - dosegnula je najveću razinu u više od deset godina
Sigurno utočište?
Ovu valutu ulagači uspoređuju sa zlatom - dosegnula je najveću razinu u više od deset godina
Što sve čeka novog ministra financija? Ekonomist Vidaković očekuje prestanak rasta 2027. godine
Od fiskalizacije do deficita
Što sve čeka novog ministra financija? Ekonomist Vidaković očekuje prestanak rasta 2027. godine
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
Nema interesa
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
lifestyle
Ponuda bluza i košulja u novim kolekcijama za 2026. godinu
RAZNE BOJE I KROJEVI
Već od 10 eura: 15 košulja i bluza koje ćete sigurno iznositi, izgledaju mrak uz traperice
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
Recept za slatka pamuk peciva
Uz kavu
Ljudi kažu: "Savršenstvo!" Evo recepta za fina i slatka pamuk-peciva
sve
Alfred Gislason podržao Hrvatsku: "Sigurdsson je u pravu"
Kratko i jasno
Hrvatska nije sama! Ovako je njemački izbornik reagirao na skandal uoči polufinala
 
