Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''

Prošla godina bila je prava prekretnica za glumicu Katarinu Baban. Prekinula je višegodišnju vezu, a završila je i priču vezanu uz njezin brend odjeće. No kraj godine donio je i jedan novi početak. O čemu se radi, Petra iz popularne serije U dobru i zlu podijelila je s našom Dijanom Kardum.

2025. bila je i najgora i najbolja godina za Katarinu Baban dosad. Tim ju je riječima i sama opisala – godina u kojoj je prekinula dugogodišnju vezu, zatvorila jedno važno poglavlje života, ali i otvorila vrata nečemu potpuno novom.

''Pa dođe nekako period u životu kad ti se uruši jedna stvar, pa se počne urušavati druga. Ja ne gledam na to tako, ja sam to više nekako vidjela kao proces čišćenja moje glave, mog života, na svim mogućim razinama. Dogodile su se neke lijepe stvari, dogodile su se neke ružne stvari, ali da je onako jedan kotačić koji se zarolao pokrenuo lavinu svega drugog – je.''

Da je zatvorila to poglavlje privatnog života, nisu znali čak ni mnogi iz njezine blizine.

''Sve što sam trebala reći na tu temu, rekla sam u jednoj rečenici i na sve dalje upite sam rekla da neću odgovarati. Moji najbliži su bili upućeni i to je to. Zapravo ni ekipa sa snimanja – nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo. Jednostavno sam takav tip koji neke svoje privatne stvari ne voli dijeliti s ljudima i zapravo volim neke stvari koje me muče, koje su mi teške u životu, sa sobom onako u glavi riješiti, pa ih onda mogu izgovoriti.''

Nakon deset godina rada zatvorila je i vlastiti modni brend. Iako je njezine kreacije nosio velik broj žena, došlo je vrijeme za iskrenu odluku.

''Kad sam sama sebi priznala da mi već neko vrijeme taj posao stvara veći stres nego nekakav užitak, shvatila sam da radi ovoga nisam započela i da je možda vrijeme da se ta priča ugasi.''

''Dosta ljudi je to doživjelo kao neki smak svijeta i kao da je to nešto ružno, ali ja uopće nisam gledala na to kao na bilo što loše, kao na nekakav poraz ili nešto takvo.''

No kraj godine donio je i novi početak. S dugogodišnjim prijateljem i kolegom glumcem Matkom Knešaurekom Katarina je otvorila kazalište. Ideja je tinjala godinu i pol, a realizacija se dogodila bez odgađanja.

''Ali smo oboje bili u fazi – ajmo, zašto ne, jednu stvar po jednu ćemo rješavati. S obzirom na to da inače tako razmišljam generalno, rekla sam: ili sad ili nikad. Znači, nema razvlačenja. Ako ćemo ovo stvarno pokrenuti, moramo odmah – i on je rekao može.''

Njihova prva predstava Ljudina otvorila je teme koje se rijetko pojavljuju na domaćim pozornicama.

''Prva predstava takve vrste kod nas na sceni, koja progovara o problemima s kojima se nose osobe niskog rasta. Anton je tu bio predivan jer je o svim stvarima iskreno progovorio i objasnio nam neke stvari na koje smo se i Matko i ja posramili što ih nismo znali i što smo ih uzimali zdravo za gotovo.''

Prijateljstvo Katarine i Matka traje još od studentskih dana. Katarina je Matku čak i vjenčana kuma, a zajedno su glumili i u seriji Nove TV Zlatni dvori, koja je emitirana prije točno deset godina.

''Imamo odnos kao brat i sestra. On je netko koga mogu nazvati usred noći ako mi bilo što treba i znam da je on osoba koja će napraviti što god treba. Tako da nam je to zapravo bilo jako opušteno, koliko god da je nekome na prvu bilo čudno.''

Poduzetnički duh, kaže, nosi u genima. Jer dok drugi samo pričaju, ona spremno kreće u nove izazove.

''Moja mama voli reći da sam ja to naslijedila od svoje prabake, koja je isto bila jako poduzetna žena. Ne znam, jednostavno sam oduvijek bila takva. Kad bi mi se rodila neka ideja – bolje probati pa vidjeti je li to smjer u kojem želim ići.''

A uskoro se, nakon stanke, vraća i kao Petra u seriji U dobru i zlu.

''Jedan mirniji period u odnosu na ono što smo vidjeli u počecima i kasnije, kad se priča zakuhala s njom i s Crnim. Baš jedan onako mirniji, ljepši period, kako se očekuje da jedna baka u životu ima. Moram priznati da mi je malo falila ona Petra s početka, gdje je to bila konstantna akcija – nikad nisam imala takav lik koji je izazivao toliko problema.''

Što će joj se sve događati, ne propustite pratiti u novim epizodama serije na Novoj TV!

