Kad je Kim Kardashian posljednji put sama otišla u dućan po osnovne namirnice?

Kim Kardashian priznala je da više od 15 godina nije sama išla u trgovinu po namirnice, ali razmišlja da to uskoro napravi, ako trgovinu zatvore samo za nju.

Kim Kardashian otkrila je da godinama ne obavlja neke sasvim uobičajene stvari, poput odlaska u trgovinu po namirnice, što je priznala gostujući u podcastu svoje sestre Khloé, piše People.

Tijekom igre "Kada si posljednji put..." Khloé ju je upitala kad je posljednji put bila u trgovini, na što je Kim odgovorila: "Mislim da smo zbog snimanja showa bile u Erewhonu prije nekih šest godina. Ali prije toga... možda 12, 15 godina." Nakon što se Khloé našalila uz uzdah, osnivačica Skimsa uz smijeh je dodala: "Da, vjerojatno je prošlo oko 15 godina."

Ipak, Kim tvrdi da nema ništa protiv povratka među police, ali uz jedan poseban zahtjev.

"Molila sam da zatvore Ralphs samo za mene. Samo želim u miru prošetati po dućanu. Otići ću, stvarno hoću."

Khloé joj je čak predložila da svrate odmah nakon snimanja jer je trgovina u blizini, a Kim je, uz malo nećkanja, pristala.

Iako rijetko kupuje namirnice, Kim kaže da u shopping ipak često ide, osobito u trgovačke centre, ponekad i s najstarijom kćeri, North.

"Ja sam shopping tip", istaknula je.

Sestre su se dotaknule i kućanskih poslova. Kim je priznala da zapravo voli usisavanje iako to dugo nije radila, a obje su se našalile da su od njihova posljednjeg odlaska u salon za nokte prošla "desetljeća". Kim je, međutim, naglasila da gorivo u automobil toči sama, dok je Khloé priznala: "Oh, ne volim benzinske postaje. Oko toga sam stvarno čudna."

