Bivša misica objavila potresnu vijest, boluje od teške bolesti: ''Za ovo te nitko ne može pripremiti''

Bivša Miss Universe Portorika, Jaylene Álvarez, otkrila je da boluje od raka dojke i poručila da se s dijagnozom suočava s vjerom, snagom i nadom.

Jaylene Álvarez, bivša kandidatkinja izbora za Miss Universe iz Portorika, podijelila je potresnu vijest na Instagramu u kojoj je otkrila da joj je dijagnosticiran rak dojke.

"Danas dijelim vijest koja mi je promijenila život: imam rak dojke. Ne govorim ovo iz straha, već iz istine i snage. Prolazim kroz ovaj proces oslonjena na Boga, s čvrstom vjerom i srcem u miru, čak i usred neizvjesnosti", napisala je 33-godišnjakinja u emotivnoj objavi.

Álvarez je opisala trenutak suočavanja s bolešću.

"Suočiti se licem u lice sa smrću i reći: 'Ne ja, ne sada, ne još’, trenutak je za koji te nitko ne može pripremiti, ali upravo tada otkriješ koliko si moćna, snažna i hrabra."

Dodala je kako ju je dijagnoza probudila i natjerala da život gleda potpuno novim očima.

"Svaka sekunda je dar. Danas živim s više namjere, više ljubavi i više svrhe. Želim više služiti, bolje voljeti i biti bolja građanka ovog svijeta. Ako išta želite ponijeti iz ove vijesti, neka to bude poziv na razmišljanje, nemojmo čekati šok da bismo živjeli punim plućima ili potražili Boga. Recimo što osjećamo, grlimo više i služimo bez očekivanja. Koračam naprijed s nadom, hrabrošću i Bogom kao vodičem."

U TV gostovanju otkrila je da je u listopadu napipala kvržicu, ali ju je u početku zanemarila. Kad je primijetila da se povećala, odlučila je otići na pregled. Trenutačno prolazi kemoterapiju, a srećom, rak se nije proširio na druge dijelove tijela.

Jaylene je 2021. predstavljala San Lorenzo na izboru za Miss Universe Puerto Rico i zauzela drugo mjesto. U studenome 2024. sudjelovala je na finalu Miss Universe, gdje je predala lentu pobjednici.

Najavila je i da će svoju borbu nastaviti dijeliti online kako bi pružila podršku i drugim ženama koje prolaze istu bitku.

"Niste same, zajedno se liječimo. Moje poštovanje svim pacijentima oboljelima od raka, svjesna sam da postoje i teže dijagnoze od moje. U mojim ste molitvama."

