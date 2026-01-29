Druga strana bivše saborske zastupnice: ''Alen Vitasović me izvukao na scenu''

Većina je zna kao bivšu saborsku zastupnicu i političarku. A oni koji vole jači zvuk pamte je kao gitaristicu benda Maxmett, u koji je ušla vrlo mlada. Katarina Peović ugostila nas je u svojem domu, gdje ima probe i uživa u najdražem hobiju – glazbi. Njezina prva ljubav je gitara, a na nagovor Alena Vitasovića počela je i pjevati. Zašto se nakon 25 godina vratila glazbi, otkrila je našoj Matei Slogar.

Katarina Peović – bivša saborska zastupnica, aktivistica, profesorica na Filozofskom fakultetu u Rijeci i glazbenica. Oduvijek gitaristica, a po novom i pjevačica – sada glazbenu karijeru gradi u bendu Fronta.

''Ja 25 godina nisam svirala, ostavila sam se gitare 2000. godine. Zadnji bend mi je bio Stampedo. Svirala sam samo doma kćerki dok je bila u trbuhu i počela sam opet relativno nedavno svirati i pjevati. Ja sam u Maxmettu svirala gitaru i pjevala prateće vokale, a sad, kad sam se opet vratila glazbi, Alen Vitasović me izvukao na scenu i rekao: ‘Ajde, ti probaj pjevati.’''

Katarina i Zoran Brajević, dobitnik dvaju Porina, osnovali su bend Fronta. Dosad su objavili dvije pjesme – Moša Pijade te Ljubav i revolucija, a na potonjoj su surađivali i s Alenom.

''Mi smo se odlučili za tematiku koja nije klasična – ne želimo biti bend koji pjeva samo ljubavne pjesme, nego želimo poslati i neku poruku. Ovo je jedan način produženog političkog rada koji želi poslati poruku. Ja sam, kad sam bila s Alenom Vitasovićem na njegovim nastupima, shvatila koliko jaku poruku glazba može izazvati kod publike.''

U pjesmi Ljubav i revolucija, koja je završila na hrvatskoj TOP 100 ljestvici, pjevaju o ljudima koji su se odselili iz Hrvatske.

''Želimo poručiti ljudima da se vrate i bore za svoja prava i to smo napravili kroz ovu pjesmu. Alen je pjevao i dao toj pjesmi i ovu drugu notu – nije samo revolucija, nego i ljubav. Meni je to prijateljstvo s Alenom od velike važnosti, i zato što smo zajedno počeli glazbeno razmišljati i jer je divna osoba.''

Pozdrav Azri, Stampedo i Maxmett bili su bendovi u kojima je prije svirala. S Tinom Kresnik i ostalim curama u Maxmettu svirala je heavy metal, a jedan od većih hitova bio je Mačke vole grebati.

''Tekst za Mačke vole grebati napisao je Gibonni i pjesma je bila baš popularna, a napisao je i tekstove za cijeli album. Znam da su nas, kad smo Maxmettice išle u Sloveniju, jednom zaustavili policajci jer ja nisam bila punoljetna, a sviramo tamo. Nisam još imala 18 godina. Toliko sam bila klinka da se još nisam šminkala pa su rekli da me moraju naučiti kako se šminka.''

Katarina je oduvijek bila alternativka. Studirala je kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a evo kako se sjeća sebe iz studentskih dana.

''Bila sam ozbiljna, preozbiljna, ali sam bila jako vrijedna u vježbanju gitare i mislim da sam dosta dobro svirala u to vrijeme. Uvijek crna kosa, spaljena, puno nakita. Baš sam išla na taj imidž – darkerski, heavy metal.''

Katarina je danas majka tinejdžerice koja s njom dijeli isti glazbeni ukus.

''Ona je isto alternativka i od nje saznajem za neke nove mlade bendove. Bila je sad na koncertu Buč Kesidija pa sam ih poslušala i stvarno su dobri. Često ide i na koncerte zagrebačkog benda Idem. Od nje saznajem za nove stvari.''

Uskoro joj izlazi nova knjiga, a s bendom se već intenzivno radi i na novoj pjesmi.

''Pjesme koje slijede imaju ozbiljne solaže, tako da će biti heavy metal elemenata u ovim našim pop-rock pjesmama.''

Pa ćemo ovu bivšu saborsku zastupnicu u budućnosti na sceni pratiti u jednoj sasvim drugačijoj ulozi.

