Nema ni 18, a stiže na Doru: Posjetili smo riječki dom najmlađe ovogodišnje natjecateljice!

A sada pripremite maramice jer ono što slijedi moglo bi vas raznježiti. Junakinja naše sljedeće priče, Ema Bubić, nastupit će na Dori kao najmlađa izvođačica. Zašto kaže da nema klasičnu obiteljsku priču, što za nju znači ''vrijeme za sebe'' te kako bi opisala svoje roditelje? U svojem domu u Rijeci ugostila je našeg Dinu Stošića.

Tek joj je 17 godina, a uskoro će ponosno stati na pozornicu Dore. Ema Bubić odvojila je vrijeme za nas – kako glasi i naziv njezine pjesme – i pustila nas u svoj svijet te otkrila o čemu zapravo pjeva.

''O mojim emocijama, o tome kako ih ja proživljavam, o tisuću verzija mene i o pokušaju prihvaćanja same sebe.''

Pjesmu prati vizualno snažan videospot, a u idejama, pa i rekvizitima, sudjelovala je cijela obitelj.

''Ogledala smo skupili sa svih strana – iz naše kuće, iz Emine kuće, iz apartmana prijatelja. Od svugdje su došla ogledala i bilo ih je dosta izazovno stalno nositi naprijed-natrag'', kaže sestrična Petra Blašković.

U cijelu priču, gotovo slučajno, uključen je i Emin otac Ivan – kao prateći vokal.

''Zaista je stresno i to čovjek zapravo ne zna dok nije u toj situaciji'', govori otac Ivan.

Kad se ugase kamere, Emin svijet je u sporijem ritmu.

''Pa doma sam, u biti, jedna lijenčina – ajmo to tako reći. Osoba koja voli kreirati, voli spavati, voli se odmarati, gledati serije, provoditi vrijeme s mamom i prijateljima.''

Zbog svih obveza jedva čeka vidjeti prijatelje u, inače njoj mrskoj, školi.

''Skužila sam koliko mi je super nakon ovog stresa i svega što se sada događa nekad otići u školu i malo se odvojiti od cijelog ovog života i nekako ući u taj ‘normalni’, ajmo reći, život.''

Silvia je postala pravi mamager koji drži sve konce u rukama, a talent svoje kćeri prepoznala je još dok je bila mala.

''Vozili bismo se u autu, onda bi ona smišljala pjesmice i pjevala. Recimo, njezina prva pjesmica je Tata, nisi oprao nebo'', kaže mama Silvia.

Ema kaže kako nema „klasičnu obiteljsku priču“ jer su joj roditelji razvedeni. No to nije smanjilo njihovu ljubav i bliskost.

''Znači, s njihovom rastavom se nije ništa promijenilo, osim toga što tata više nije doma – i to je to. Svi su ostali tako bliski i oni su puno sretniji i puno više ljubavi mogu dati meni i mome bratu. Tako da ja imam, rekla bih čak, idealnu obiteljsku priču.''

A jesu li mama i tata strogi roditelji?

''Nije da su strogi, ali onda oko neke sitnice kažu ‘ne’ i meni nije jasno – čekaj, mogu ovo, ali sad ne mogu ovu glupost. Ali dobro, stvarno su chill roditelji. Ne mogu opisati riječima koliko su mi pomogli, koliko su me puta digli kad sam pala – a pala sam puno puta – i sve su mi omogućili. Danas sam tu gdje jesam isključivo zbog njih dvoje.''

Kad majka voli, emocije se teško skrivaju.

''Autentična je i emotivna. Plačemo zajedno, smijemo se zajedno… Emotivna je na mene'', govori mama kroz suze.

A na što je najponosnija kao mama?

''Na to da je ostala svoja.''

A što bi mama i tata htjeli da Ema zna?

''Uživaj i budi svoja. To je, mislim, nekakav cilj kojem bi ona trebala težiti – ne samo ona, nego svi mi. Ne glumiti nešto što nismo, nego biti svoji'', poručuje tata.

''Da je dobra takva kakva je, da se opusti i bude svoja – i da će sve drugo samo doći'', dodala je mama.

Sa sedamnaest godina Ema stoji pred velikom pozornicom, ali ostaje ista djevojka iz ovog riječkog stana – bez potrebe da bude nešto drugo. A kad imaš obitelj koja te vidi, razumije i čuva, spreman si stati pred cijeli svijet.

