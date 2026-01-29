Pretraži
Nisu u dobrim odnosima? Fanovi uvjereni da je bivši član One Directiona poslao poruku kolegi

Piše E.G., 29.01.2026 @ 22:12 Celebrity komentari
Zayn Malik i Harry Styles - 4 Zayn Malik i Harry Styles - 4 Foto: Profimedia

Nizu nezadovoljnih fanova Harryja Stylesa koji pjevača prozivaju zbog visokih cijena ulaznica za koncerte pridružio se i njegov bivši kolega Zayn Malik.

Supruga Bruce Willisa priznala da nije svjestan o bolesti
sve se pogoršava
Supruga Brucea Willisa otkriva pravu borbu njihove obitelji: "Ljudi misle da je to poricanje..."
U gostima kod bivše saborske zastupnice Katarine Peović - zasvirala i zapjevala pred kamerama IN magazina
prava alternativka
Druga strana bivše saborske zastupnice: ''Alen Vitasović me izvukao na scenu''
Nema ni 18, a stiže na Doru: Posjetili smo riječki dom Eme Bubić!
roditelji ne skrivaju suze
Nema ni 18, a stiže na Doru: Posjetili smo riječki dom najmlađe ovogodišnje natjecateljice!
Kviz o filmu ''La La Land''
''La La Land''
Znate li baš sve o filmu koji je prije 10 godina zaludio svijet?
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Preminuo je Alexis Ortega
imao je samo 39 godina
Iznenadna smrt popularnog glumca potresla obožavatelje Marvela
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju
''čudni su osjećaji''
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''
Bugarski glazbenik Azis potvrdio je da se oženio u SAD-u!
pokazao prsten!
Pjevač koji ima duet sa Severinom sklopio brak s partnerom: ''Upravo vjenčani''
