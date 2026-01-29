Nisu u dobrim odnosima? Fanovi uvjereni da je bivši član One Directiona poslao poruku kolegi

Nizu nezadovoljnih fanova Harryja Stylesa koji pjevača prozivaju zbog visokih cijena ulaznica za koncerte pridružio se i njegov bivši kolega Zayn Malik.

Harry Styles posljednjih dana je pod velikim povećalom zbog toga što je novu turneju "Together, Together" ograničio na samo seadm gradova u svijetu, a društvenim mrežama širi se nezadovoljstvo fanova zbog previsokih cijena ulaznica, uz optužbe da je pohlepan i odvojen od stvarnosti. Pomalo neplanirano, u kritiziranju i podbadanju im se pridružio i Stylesov kolega iz grupe One Direction.

Zayn Malik izazvao je buru reakcija nakon što je tijekom nastupa u Las Vegasu javno prozvao Stylesa zbog vrtoglavih cijena ulaznica za njegovu novu svjetsku rezidenciju.

Tijekom svog nastupa u dvorani Dolby Live u Las Vegasu, Zayn Malik se, odjeven u bijeli sako, našalio pred publikom: "Nadam se da cijene ulaznica nisu bile previsoke… samo kažem."

Nakon kratke stanke, brzo je promijenio temu i nastavio s koncertom, no komentar nije prošao nezapaženo.

Razlika u cijenama dodatno je potaknula rasprave, s obzirom na to da Zayn za svoju rezidenciju naplaćuje ulaznice znatno povoljnije, iako nastupa u dvorani s ograničenim kapacitetom. U međuvremenu, fanovi Harryja Stylesa na društvenim mrežama masovno dijele frustracije zbog preskupih karata, dugih online redova i osjećaja da im je glazba postala nedostupna.

Cijene karata dosežu i do 725 funti za londonske koncerte, dok pojedini VIP paketi u drugim gradovima prelaze i 1.600 dolara, bile su sasvim opravdan razlog za val nezadovoljstva.

Posebno su usporedili aktualne cijene s Harryjevim turnejama iz 2022. godine, kada su ulaznice za Madison Square Garden i Wembley stadion bile višestruko jeftinije. Mnogi su pozvali pjevača i njegov tim da preispitaju politiku cijena, podsjećajući da izvođači imaju utjecaj na način prodaje karata.

Malik i Styles su nastupali zajedno u One Directionu od 2010. do 2015., kada je 33-godišnji Britanac pakistanskog porijekla napustio bend i započeo samostalnu karijeru.

Unatoč kritikama, Styles nastavlja obarati rekorde – s dodatnim datumima u Londonu postat će izvođač s najviše nastupa na Wembleyju u sklopu jedne turneje, nadmašivši Coldplay i Taylor Swift. Ipak, rasprava o cijeni ulaznica baca sjenu na njegov uspjeh i otvara staro pitanje: gdje je granica između spektakla i dostupnosti glazbe fanovima?

