Nema više zaliske! Glumačka zvijezda potpuno je promijenila izgled za hit-ulogu

Jude Law i Andrew Garfield transformirali su se u slavne mađioničare Siegfrieda i Roya za potrebe snimanja filma "Wild Things" u Los Angelesu.

Jude Law i Andrew Garfield snimljeni su na setu nadolazećeg filma "Wild Things", koji donosi priču o legendarnom dvojcu Siegfried & Roy – njemačkim mađioničarima poznatima po spektakularnim nastupima s bijelim tigrovima.

Fotografi su Lawa ulovili u Los Angelesu u opuštenom izdanju s dijelovima kostima, s platinastoplavom kosom i sivom trenirkom, što je dio njegove transformacije u Siegfrieda Fischbachera. Uz njega je bio i njegov kolega Andrew Garfield, koji u filmu tumači Roya Horna.

Posebnu pozornost izazvalo je i to što je Jude Law sa sobom na set poveo dvoje djece, kćer Iris i sina Rudyja, koji su ga pratili dok je snimao scene za taj zanimljiv projekt.

Film "Wild Things" već sada izaziva veliku pozornost jer se prvi put detaljno bavi životom i karijerom poznatih mađioničara koji su dominirali Las Vegas scenom desetljećima, sve do tragičnog incidenta 2003. kada je Roya na pozornici napao tigar.

Premijerni datum još nije objavljen, ali s takvom glumačkom postavom i fascinantnom temom "Wild Things" će sigurno biti jedan od najiščekivanijih filmova godine.

