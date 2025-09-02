Iza uloge Putina stoji poznati glumački ljepotan: "Nevjerojatno što maska radi..."

Jude Law je u Veneciji predstavio novi projekt "Čarobnjak iz Kremlja" u kojem glumi Vladimira Putina na putu do moći.

Venecija je ovih dana središte filmske industrije zbog svog slavnog Venecijanskog filmskog festivala, kojeg već tjedana dana obilaze brojni poznati gosti. Svoj novi filmski projekt, dramu "Čarobnjak iz Kremlja" predstavio je Jude Law, koji je utjelovio ruskog autokrata Vladimira Putina.

Projekt francuskog redatelja Oliviera Assayasa govori o usponu ruskog predsjednika tijekom devedesetih, a nastao je kao adaptacija istoimenog nagrađivanog romana talijanskog autora Giuliana da Empolija.

Jude Law kao Vladimir Putin Foto: Profimedia

Jude Law kao Vladimir Putin Foto: Profimedia

Jude Law - 3 Foto: Profimedia

Jude Law - 5 Foto: Profimedia

"Film je uvelike o tome kako je nastala suvremena, 21. stoljetna politika i dio tog zla proizašao je iz Putinova dolaska na vlast u Rusiji. Napravili smo film o tome u što se politika pretvorila i o vrlo zastrašujućoj i opasnoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Uzimamo primjer Putina, ali mislim da se to odnosi na mnoge autoritarne vođe. Ono što se danas događa ne samo da je zastrašujuće, već i zato što još uvijek nismo vidjeli odgovarajući odgovor na to", izjavio je redatelj Assayas.

Za ulogu Putina Law već dobiva recenzije filmskih kritičara koji su imali priliku pogledati film u Veneciji, dok je publika aplaudirala 10-ak minuta.

The Holiday - 8 Foto: Profimedia

Jude Law - 1 Foto: Profimedia

"Olivier i ja razgovarali smo o tome da ovo neće biti imitacija Putina i da ne želi da se skrivam iza maske od proteza", kazao je Law o ulozi, "Radili smo s nevjerojatnim timom za šminku i frizuru te koristili reference iz tog razdoblja Putinova života. Pokušali smo pronaći njegovu sličnost na meni. Nevjerojatno je što dobra perika može učiniti."

Glumac je rekao kako je duboko zaronio u arhivske snimke Putina i da je najzahtjevniji dio uloge bio to što "javno lice koje vidimo ne otkriva gotovo ništa". Ipak, našalio se kada je govorio što je pozitivna strana Putinovog karaktera: "Pa, naučio sam judo, tako da sam iz toga izvukao nešto pozitivno."

Jude Law (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Jude Law - 3 Foto: Profimedia

Jude Law (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Jude Law (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Kao glumac često sam bio u sukobu, kada bi Olivier, opravdano, iz perspektive lika u sceni, želio da pokažem neku emociju za motivaciju radnje", objasnio je Law. "Osjećao sam tu borbu između toga da pokažem vrlo malo, a iznutra osjećam jako puno — i to je bila ključna stvar, iskreno."

