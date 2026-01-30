Utjehu nakon poraza od Njemačke hrvatski rukometaši pronašli u zagrljaju svojih najmilijih

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka i poraza od Njemačke, hrvatski rukometaši ostali su bez rezultata, ali ne i bez onoga najvažnijeg – podrške svojih najmilijih.

Težak poraz uvijek boli, a posebno kada se dogodi na velikoj pozornici i pred tisućama navijača. Nakon završetka utakmice protiv Njemačke, u kojoj su hrvatski rukometaši ostali bez finala, emocije su preplavile parket i tribine dvorane.

Dok su se svjetla reflektora gasila, a razočaranje još bilo svježe, igrači su spas od tuge pronašli ondje gdje je najiskrenije u zagrljaju svojih obitelji. Suze, poljupci i dugi zagrljaji zamijenili su borbu na terenu, podsjećajući da iza svakog dresa i broja stoje ljudi od krvi i mesa.

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 13 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 12 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 11 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 10 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ljepotica s tribina na polufinalnoj utakmici Hrvatske? Sestra je jednog od rukometaša

Supruge, djevojke, djeca i roditelji spustili su se do ograde kako bi svojim rukometašima pružili ono što im je u tim trenucima najviše trebalo – podršku bez pitanja i ljubav bez uvjeta. Neki su skrivali emocije, drugi ih nisu mogli zadržati, ali jedno je bilo zajedničko svima – ponos.

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 8 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 6 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Emocije i u VIP loži: Jandroković i Glavina bodrili Hrvatsku protiv Njemačke

Fotografi su na tribinama uhvatili i bivšeg kapetana Domagoja Duvnjaka u preslatkim trenucima s kćerkicom, fotografije pogledajte OVDJE.

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rukometaši u zagrljaju najbližih - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Galerija 8 8 8 8 8

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Šok u Hollywoodu: Preminula je glumica Catherine O'Hara, zvijezda filma ''Sam u kući''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Od ovog prizora boli glava! Heidi Klum raskopčala kaput i otkrila da ispod nema ništa

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša misica bori se s karcinomom: ''Mnogi me pitaju kako uspijevam...''