Naša vizažistica transformirala se u izbornika Sigurdssona, ovo morate vidjeti!

Marina Mamić ponovno je pomaknula granice make-up umjetnosti jednom od svojih najimpresivnijih transformacija dosad.

Naša talentirana vizažistica Marina Mamić, poznata po nevjerojatnim make-up transformacijama koje redovito ostavljaju bez daha publiku na društvenim mrežama, ponovno je nadmašila samu sebe. O

voga puta odlučila je napraviti iskorak iz glam svijeta i transformirati se u — izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Dagura Sigurdssona.

Marina je do najsitnijih detalja dočarala prepoznatljiv izgled slavnog trenera, od izraza lica do karakterističnih crta, a transformacija je toliko uvjerljiva da su se mnogi u komentarima zapitali gledaju li fotografiju Sigurdssona ili Marininu novu make-up čaroliju.

Nakon brojnih transformacija u poznate osobe iz svijeta filma, glazbe i pop kulture, ovim potezom odala je i malu posvetu sportu koji u Hrvatskoj ima posebno mjesto u srcima navijača.

Marina Mamić - 2 Foto: Instagram

Neke od njenih prijašnjih transformacija pogledajte OVDJE.

