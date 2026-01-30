Naša vizažistica transformirala se u izbornika Sigurdssona, ovo morate vidjeti!

Marina Mamić ponovno je pomaknula granice make-up umjetnosti jednom od svojih najimpresivnijih transformacija dosad.
Naša talentirana vizažistica Marina Mamić, poznata po nevjerojatnim make-up transformacijama koje redovito ostavljaju bez daha publiku na društvenim mrežama, ponovno je nadmašila samu sebe. O3 vijesti o kojima se priča neizbrisivo glazbeno nasljeđe Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju Dugo čuvana tajna Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka ''priznala sam sebi...'' Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
voga puta odlučila je napraviti iskorak iz glam svijeta i transformirati se u — izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Dagura Sigurdssona.
Marina je do najsitnijih detalja dočarala prepoznatljiv izgled slavnog trenera, od izraza lica do karakterističnih crta, a transformacija je toliko uvjerljiva da su se mnogi u komentarima zapitali gledaju li fotografiju Sigurdssona ili Marininu novu make-up čaroliju.
Pogledaji ovo Celebrity Utjehu nakon poraza od Njemačke hrvatski rukometaši pronašli u zagrljaju svojih najmilijih
Nakon brojnih transformacija u poznate osobe iz svijeta filma, glazbe i pop kulture, ovim potezom odala je i malu posvetu sportu koji u Hrvatskoj ima posebno mjesto u srcima navijača.
Marina Mamić - 2 Foto: Instagram
Neke od njenih prijašnjih transformacija pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ljepotica s tribina na polufinalnoj utakmici Hrvatske? Sestra je jednog od rukometaša
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Šok u Hollywoodu: Preminula je glumica Catherine O'Hara, zvijezda filma ''Sam u kući''
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Presladak trenutak s tribina: Pogledajte kako je Duvnjak udovoljio kćerkici tijekom napete polufinalne utakmice