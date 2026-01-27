Što kažete? Naša vizažistica pretvorila se u Victoriju Beckham i izazvala lavinu reakcija!

Svom nizu uspješnih transformacija Marina Mamić dodala je Victoriju Beckham, a njezini pratitelji nisu prestali s pohvalama.

Makeup artistica i influencerica Marina Mamić ponovno je izazvala oduševljenje na društvenim mrežama impresivnom transformacijom, ovoga puta u Victoriju Beckham.

U videu u kojem lipsynca hit "Viva Forever" grupe Spice Girls Marina je pokazala moć šminke i stilizacije, a opis "Victoria Beckham makeup transformation" savršeno je sažeo ono što su gledatelji odmah prepoznali.

Na snimci se vidi potpuna promjena: od prirodnog, nenametljivog izgleda do glamurozne, sofisticirane verzije inspirirane Victorijom Beckham iz njezinih najupečatljivijih modnih faza. Posebnu pozornost privukla je tamnija boja kose, koja je, prema reakcijama publike, Marini "sjela kao salivena".

Marina Mamić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Komentari su se nizali, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje.

"Bolja od originala!", "Victoria Beckham, ovo zaslužuje tvoju pažnju", "Znači, ženo draga, čudo si! Kapa do poda!" i "Transformacije jedna bolja od druge", samo su neki od komplimenata koji su preplavili objavu. Mnogi su se složili i da joj smeđa boja kose stoji iznenađujuće dobro, uz poruke poput: "Koliko tebi dobro stoji smeđa boja! Ne znam što čekaš."

Marina Mamić - 1 Foto: TikTok

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić - 5 Foto: Screenshot Instagram

Marina Mamić već je poznata po svojim preciznim i kreativnim makeoverima, ali ova transformacija posebno se istaknula jer je uspjela uhvatiti samu esenciju Victorijina prepoznatljivog stila – minimalizam, eleganciju i hladni glamur. Reakcije publike jasno govore jedno: Marina je još jednom dokazala zašto njezine transformacije redovito postaju viralne.

Naša vizažistica dobiva podršku iz cijelog svijeta, a koliko ju je rasplakala poruka jedne obožavateljice, pogledajte OVDJE.

U proteklim mjesecima našla se i na meti prevaranata, o čemu više pročitajte OVDJE.

