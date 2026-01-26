Novi film Meghan i Harryja nije prošao bez rasprave, zbog svega su se uključili i fanovi

Meghan Markle i princ Harry imali su film na Sundance Film Festivalu posvećen izviđačicama, no prvi komentari ne idu im u prilog.

Meghan Markle i princ Harry našli su se u središtu rasprava na Sundance Film Festivalu nakon svjetske premijere svog dokumentarca "Cookie Queens", koji prati mlade izviđačice tijekom sezone prodaje kolačića. Iako su se pojavile tvrdnje da projekcija nije bila rasprodana, obožavatelji kraljevskog para odlučno su odbacili takve navode.

Par je u nedjelju ujutro prisustvovao projekciji u Utahu, gdje su zajedno s redateljicom Alysom Nahamias pozirali na crvenom tepihu. Meghan je potom održala govor na pozornici, nazvavši film "vjerojatno najslađim na festivalu" te istaknula da su ona i suprug ponosni i zahvalni što su sudjelovali u projektu.

Foto: Profimedia

Unatoč tome, pojedini američki mediji izvijestili su kako je u kazalištu Eccles bilo praznih sjedala, što je potaknulo burnu raspravu na društvenim mrežama. Pristaše Meghan i Harryja, poznate kao Sussex Squad, tvrde da je riječ o lažnim optužbama i internetskoj kampanji protiv para i produkcijske kuće Archewell Productions, koja je suproducirala film.

Foto: Instagram Screenshot

Dio publike inzistira da je dvorana bila potpuno ispunjena, a kao dokaz dijeljene su snimke zaslona s platformi za prodaju ulaznica na kojima se vidi da za premijeru nije bilo dostupnih karata. Kritičari su, s druge strane, objavljivali fotografije i videozapise iz dvorane za koje tvrde da prikazuju prazna mjesta.

Prema pisanju The New York Posta, projekcija je započela s oko 150 praznih sjedala, dok je taj broj, prema Page Sixu, pao na oko 60 nakon početka filma. Ovi navodi dodatno su razbjesnili obožavatelje para, koji su branili uspjeh projekcije.

Meghan Markle istaknula je kako ima snažnu osobnu povezanost s filmom jer je tijekom djetinjstva u Kaliforniji bila članica izviđačica, a njezina majka Doria Ragland bila je voditeljica njezine skupine. Na društvenim mrežama podijelila je i fotografije iz djetinjstva u izviđačkoj uniformi.

"Cookie Queens", 91-minutni dokumentarac, prati četiri djevojčice i njihove obitelji kroz izazove prodaje kolačića, ističući teme poduzetništva, upornosti i samopouzdanja. Film je zasad dobio mješovite prve kritike i još uvijek nema službenog distributera.

Foto: Instagram Screenshot

Foto: Profimedia

Meghan i Harry izvršni su producenti dokumentarca, a njihov angažman započeo je tek nakon završetka snimanja. Unatoč podijeljenim reakcijama, par je poručio da je ponosan što može podržati projekt koji slavi djevojaštvo, zajedništvo i prve korake u svijetu poduzetništva.

