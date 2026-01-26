Popularna plavuša sve je postizala uz osmijeh, ali nitko nije znao s čime se u tišini nosi

Paris Hilton u gostovanju u jednom podcastu progovorila je o borbi s RSD-om (disforiji osjetljivosti na odbacivanje) i ADHD-om, koji su joj dijagnostificirani u dvadesetima.
Jedna od najpoznatijih bogatašica i celebrity zvijezda Paris Hilton otvoreno je progovorila o disforiji osjetljivosti na odbacivanje (RSD), rijetko spominjanom mentalnom stanju koje je opisala kao osjećaj "demona u umu". U podcastu "The Him & Her Show" slavna poduzetnica i reality zvijezda otkrila je kako se godinama nosila s neprepoznatim problemima koji su snažno utjecali na njezin život.
Hilton je objasnila da joj je u kasnim dvadesetima prvo dijagnosticiran ADHD, a tek kasnije i RSD, stanje koje se očituje izrazito snažnom emocionalnom boli zbog osjećaja odbacivanja ili neuspjeha.
Paris Hilton - 2 Foto: YouTube Screenshot
Paris Hilton - 1 Foto: Profimedia
"Prošla sam kroz toliko toga u životu, posebno tijekom 2000-ih, kroz sve što sam proživljavala s medijima", rekla je Hilton, ističući da joj je razumijevanje vlastitog mentalnog zdravlja pomoglo da se osnaži, a ne sputava.
Prema stručnjacima, RSD je često povezan s ADHD-om, a Hilton priznaje da negativne emocije u tim trenucima osjeća na izuzetno dubokoj razini.
Prisjetila se i mladosti, istaknuvši da joj ADHD nikada nije dijagnosticiran u djetinjstvu jer se o tom poremećaju, osobito kod djevojaka, gotovo nije govorilo. Zbog toga joj je školovanje bilo iznimno teško, često je padala ispite i upadala u probleme, ne razumijevajući zašto se stalno osjeća izgubljeno i zbunjeno.
Paris Hilton - 3 Foto: YouTube Screenshot
Danas, kaže Hilton, svoje stanje vidi kao snagu, a ne slabost. Smatra da joj je upravo takav način razmišljanja pomogao da izgradi uspješnu karijeru te želi promijeniti način na koji se o mentalnom zdravlju govori u javnosti. Poručuje kako RSD i ADHD ne moraju biti prepreka, već nešto što se može usmjeriti kao pokretačka snaga.
Cijelu epizodu pogledajte OVDJE.
Paris Hilton - 3 Foto: Profimedia
Osim o mentalnom zdravlju, Paris Hilton posljednjih je dana u fokusu i zbog svog angažmana protiv zloupotrebe umjetne inteligencije. Prošlog tjedna boravila je u Washingtonu kako bi podržala zakon DEFIANCE, koji bi žrtvama AI deepfake sadržaja i osvetničke pornografije omogućio pravnu zaštitu.
Tom je prilikom ponovno govorila o vlastitom traumatičnom iskustvu iz 2004. godine, kada je bez njezina pristanka objavljena intimna snimka. Hilton naglašava da se taj događaj godinama pogrešno nazivao skandalom, iako je riječ o zlostavljanju, te da su njezina bol i trauma tada bili komercijalizirani.
Paris Hilton - 2 Foto: Profimedia
"Ovo nije samo pitanje tehnologije, već pitanje moći", poručila je Hilton, ističući da se digitalni identiteti koriste za ponižavanje i oduzimanje dostojanstva.
Otvorenim istupima Paris Hilton sve se više profilira kao glas borbe za mentalno zdravlje i prava žrtava digitalnog nasilja, koristeći vlastito iskustvo kako bi potaknula promjene i dala glas onima koji ga često nemaju.
Paris Hilton - 2 Foto: YouTube Screenshot
Prošle godine je ostala bez doma u Malibuu, o čemu više pročiajte OVDJE.
