Popularna plavuša sve je postizala uz osmijeh, ali nitko nije znao s čime se u tišini nosi

Paris Hilton u gostovanju u jednom podcastu progovorila je o borbi s RSD-om (disforiji osjetljivosti na odbacivanje) i ADHD-om, koji su joj dijagnostificirani u dvadesetima.

Jedna od najpoznatijih bogatašica i celebrity zvijezda Paris Hilton otvoreno je progovorila o disforiji osjetljivosti na odbacivanje (RSD), rijetko spominjanom mentalnom stanju koje je opisala kao osjećaj "demona u umu". U podcastu "The Him & Her Show" slavna poduzetnica i reality zvijezda otkrila je kako se godinama nosila s neprepoznatim problemima koji su snažno utjecali na njezin život.

Hilton je objasnila da joj je u kasnim dvadesetima prvo dijagnosticiran ADHD, a tek kasnije i RSD, stanje koje se očituje izrazito snažnom emocionalnom boli zbog osjećaja odbacivanja ili neuspjeha.

Paris Hilton - 2 Foto: YouTube Screenshot

Paris Hilton - 1 Foto: Profimedia

"Prošla sam kroz toliko toga u životu, posebno tijekom 2000-ih, kroz sve što sam proživljavala s medijima", rekla je Hilton, ističući da joj je razumijevanje vlastitog mentalnog zdravlja pomoglo da se osnaži, a ne sputava.

Prema stručnjacima, RSD je često povezan s ADHD-om, a Hilton priznaje da negativne emocije u tim trenucima osjeća na izuzetno dubokoj razini.

Prisjetila se i mladosti, istaknuvši da joj ADHD nikada nije dijagnosticiran u djetinjstvu jer se o tom poremećaju, osobito kod djevojaka, gotovo nije govorilo. Zbog toga joj je školovanje bilo iznimno teško, često je padala ispite i upadala u probleme, ne razumijevajući zašto se stalno osjeća izgubljeno i zbunjeno.

Paris Hilton - 3 Foto: YouTube Screenshot

Pogledaji ovo Nekad i sad Proslavila se kao muza velikog redatelja, no teška bolest ju je učinila neprepoznatljivom

Danas, kaže Hilton, svoje stanje vidi kao snagu, a ne slabost. Smatra da joj je upravo takav način razmišljanja pomogao da izgradi uspješnu karijeru te želi promijeniti način na koji se o mentalnom zdravlju govori u javnosti. Poručuje kako RSD i ADHD ne moraju biti prepreka, već nešto što se može usmjeriti kao pokretačka snaga.

Cijelu epizodu pogledajte OVDJE.

Paris Hilton - 3 Foto: Profimedia

Osim o mentalnom zdravlju, Paris Hilton posljednjih je dana u fokusu i zbog svog angažmana protiv zloupotrebe umjetne inteligencije. Prošlog tjedna boravila je u Washingtonu kako bi podržala zakon DEFIANCE, koji bi žrtvama AI deepfake sadržaja i osvetničke pornografije omogućio pravnu zaštitu.

Tom je prilikom ponovno govorila o vlastitom traumatičnom iskustvu iz 2004. godine, kada je bez njezina pristanka objavljena intimna snimka. Hilton naglašava da se taj događaj godinama pogrešno nazivao skandalom, iako je riječ o zlostavljanju, te da su njezina bol i trauma tada bili komercijalizirani.

Paris Hilton - 2 Foto: Profimedia

"Ovo nije samo pitanje tehnologije, već pitanje moći", poručila je Hilton, ističući da se digitalni identiteti koriste za ponižavanje i oduzimanje dostojanstva.

Otvorenim istupima Paris Hilton sve se više profilira kao glas borbe za mentalno zdravlje i prava žrtava digitalnog nasilja, koristeći vlastito iskustvo kako bi potaknula promjene i dala glas onima koji ga često nemaju.

Paris Hilton - 2 Foto: YouTube Screenshot

Prošle godine je ostala bez doma u Malibuu, o čemu više pročiajte OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Otkriveno tko je nova partnerica našeg rukometnog izbornika, poznato je i čime se bavi

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Velikim izrezom na dekolteu riskirala je modnu katastrofa koja se umalo dogodila

Pogledaji ovo Preporuke Zbog ovog filma ni najgore vrijeme nije zaustavilo gledatelje u pohodu na kina, prestigao je i "Avatara"

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se kako je prije izgledao? Na novim fotkama nije ni blizu onome kako ga pamtimo