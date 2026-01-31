Shrvani glumac snimljen prvi put u javnosti nakon smrti njegove filmske mame

Vidno shrvan i zamišljen, Macaulay Culkin snimljen je u javnosti nakon smrti Catherine O’Hare, svoje filmske majke iz ''Sam u kući''.

Macaulay Culkin snimljen je u javnosti prvi put nakon smrti svoje filmske majke iz filma ''Sam u kući'', Catherine O'Hare, koja je preminula u 72. godini.

45-godišnji glumac, koji se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, snimljen je u Los Angelsu, a njegovo ozbiljno i zamišljeno lice nije prošlo nezapaženo.

Macaulay Culkin Foto: Profimedia

Culkin je djelovao povučeno i potišteno te su mnogi su primijetili kako izgleda vidno potreseno.

Nakon šokantne vijesti od O'Hare se oprostio na Instagramu. Teško je ne zaplakati na njegove riječi, a više o tome pisali smo OVDJE.

Catherine O'Hare, Macaulay Culkin Foto: Profimedia

Potresni poziv otkrio je detalje iznenadne smrti legendarne glumice. Detalje pročitajte OVDJE.

Catherine O'Hara Foto: Profimedia

Više od 30 godina ljubila je istog muškrca, izgradili su brak koji je prkosio Hollywoodu. Ljubavnu priču glumice pročitajte OVDJE.

