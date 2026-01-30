Popularni bosanski pjevač objavio video s porođaja kćerkice: ''Upoznajte našu...''

Amel i Jelena Ćurić raznježili su pratitelje objavom emotivnog videozapisa s porođaja svoje kćerkice Naje, podijelivši s javnošću jedan od najintimnijih trenutaka svog života.

Poznati bosanskohercegovački pjevač i njegova supruga Amel i Jelena Ćurić dirnuli su javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama, gdje su po prvi put podijelili intimne trenutke s porođaja svoje kćerkice Naje.

Predivan videozapis, koji donosi iskrene i nježne scene dolaska njihove djevojčice na svijet, u kratkom je roku izazvao lavinu emocija, čestitki i lijepih poruka pratitelja.

Uz video su poručili: ''Pogledajte naš porod-vlog i napokon upoznajte našu Naju'', a mnogi su priznali da su upravo ti iskreni trenuci izazvali suze i osmijehe istovremeno.

Kćerkica Naja rođena je carskim rezom u 38. tjednu trudnoće, a danas ima devet mjeseci. Iako par svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, odlučili su napraviti iznimku i s pratiteljima podijeliti jedan od najposebnijih trenutaka svog života.

Ova dirljiva objava još jednom je pokazala koliko su Amel i Jelena povezani sa svojom publikom, ali i koliko su roditeljstvo i obiteljska sreća promijenili njihov pogled na život.

Podsjetimo, Amel i Jelena vjenčali su se 2017. godine, a medeni mjesec proveli su na Maldivima. Godinu dana nakon toga, u srpnju 2018., na svijet je stigao njihov sin Kan.

