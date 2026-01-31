Drastična promjena! Ivana Banfić na novim fotografijama izgleda neprepoznatljivo

Nekadašnja zvijezda cro dance scene Ivana Banfić pojavila se u potpuno novom izdanju na Megadance partyju u zagrebačkoj Areni.

Ivana Banfić, danas poznata pod umjetničkim imenom I Bee, u petak navečer vratila je publiku ravno u zlatne devedesete nastupom na Megadance partyju u zagrebačkoj Areni, večeri ispunjenoj hitovima i nostalgijom cro dance scene.

Jedna od njezinih najprepoznatljivijih zvijezda ponovno je stala na veliku pozornicu – no u izdanju koje je malo tko očekivao.

Ivana Banfić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ivana Banfić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Naime, Ivana je zapanjila obožavatelje drastičnom promjenom imidža. Njezine duge smeđe kose, po kojoj je godinama bila prepoznatljiva, više nema. Umjesto toga, pojavila se s kratkom, platinasto plavom frizurom.

Ivana Banfić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Promjenu je dodatno naglasila i scenskim stylingom – nastupila je u upečatljivoj crvenoj kreaciji koja je kombinirala glamur, teatralnost i dozu provokacije.

Ivana Banfić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Banfić se u rujnu prisjetila se kako je ''Šumica'' postala hit, a više saznajte OVDJE u prilogu našeg IN magazina.

Ivana Banfić Foto: Tea Cimas/Cropix

