Ivana Banfić prisjetila se kako je ''Šumica'' postala hit: ''To je prosto, to aludira na one stvari...''

Ivana Banfić ponovno oživljava zvuk 90-ih, i to novom pjesmom ''Ima dima''. U razgovoru s našom Jelenom Prpoš za IN magazin prisjetila se vrhunca svoje popularnosti, otkrila zašto je danas zahvalna na svemu, ali i kako gleda na ono što su joj godine donijele.

Život ne morate shvaćati samo ozbiljno, sve u njemu nije i ne mora biti savršeno, a mjesta itekako ima zabavi i opuštenosti. Na valu ovih razmišljanja nastala je nova pjesma Ivana Banfić, koja zvukom vraća u 90-te.



''Nekako ta glazba ostaje u srcima ljudi zato što je neopterećena, prirodna, iskrena, dječja''.



Ima dima naslanja se na dobro znanu Šumicu. Danas već pomalo evergreen, koji na početku nisu htjele puštati radijske i televizijske postaje.

''To je prosto, to aludira na one stvari. On kao, ne može, može, ali promijenite tekst. Ja sam joj rekla, pa nećemo mijeniti tekst, i nekako ono, našli sam drugi put. Iimali smo kazete na koje je bila snimljena Šumica i išli smo s autom od diskoteke do diskoteke, od mjesta do mjesta, od grada do grada, ostavili bi DJ-u kazetu i rekli mu ono, je l' možeš molim te pustiti, i tako je zapravo pjesma postala hit iz diskoteka'', prisjetila se Ivana.



Nije poznato kakav će put imati Ima dima, no činjenica je kako je na pjesmi s Ivanom radio autor brojnih hitova 90-ih, pa i Šumice, Davor Devčić.

''Bili smo mladi, ludi i sad smo isto ludi i mladi. Ovisi s koje strane pogledaš'', kaže Ivana.

''Poanta je da plešemo, dobra je energija, dobra vibra, dobro se zabavljamo, nemamo nikakav kompliciran tekst i svako si može naći i protumačiti tekst na svoj provokativan način'', govori Ivana.

A I. Bee u glazbi vidi svoj svijet mašte i igre. Bijeg od realnosti. Vidi se to i videospotom u kojem je uz pomoć umjetne inteligencije kreirala vlastiti avatar i tako se, nada se, dodatno približila i mlađoj publici.

''Ova iz spota je savršena. Ima dobar struk. Bila je u teretani. Vječno je mlada, može mijenjati frizure, može imati različite šminke, može letiti na raketi''.



Sve baš kao u stvarnom životu, šali se Ivana koja je itekako zadovoljna onim što su joj godine donijele. Priznaje kako je mladost lijepa, ali ni za što ne bi mijenjala iskustvo koje sada ima.



''Naučila sam s 55 sebe podržavati i voljeti i ne pristajati na nikakve kompromise koje nisu u skladu sa mojim bićem i sa mnom. Što znači da su morali otpasti neke situacije i neki ljudi, ne moram više ništa nego samo jesam''.



''Rekla bi svojoj mlađoj verziji da je trebala malo više imati samopouzdanja. I vjerovat više u sebe. Poslušat druge, ali napravit više po svom. Evo, to bih rekla'', govori.



Danas tako, kaže, savjetuje svojeg sina Jana. Sedamnaestogodišnjaka kojem uživa biti majka. Iako je svakako lakša uloga I. Bee od one roditeljske, kroz nju je toliko naučila o sebi i na tome je beskrajno zahvalna.



''Meni su najveći izazovi to što nemam kontrolu, sad je to svoj čovjek i ono, ode van, ja ne mogu zaspati. A znam da je to glupo, ja ne mogu zaspati dok on ne dođe. I znam da je to bez veze i da ne radim dobro sebi ni njemu, ali evo, to je ta nekakva briga'', priznaje Ivana.



I dok je Ivanin sin pravi majstor od kuhinje, većina njezine obitelji glazbeno je potkovana. A za ljubav prema ovoj umjetnosti najviše je zaslužan njezin tata.



Zahvalnost osjeća i na svakoj bori na licu. Dokaz su one ispunjena života, svega onog što on sa sobom nosi. Dobru formu održava treninzima, a drži se provjerene formule za sretne dane.



''Smij se, druži se s pozitivnim ljudima, pjevaj, pleši'', poručila je Ivana.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Pala pomirdba? Princ Harry sastao se s ocem nakon gotovo dvije godine

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Kviz posvećen seriji Kumovi u Sinju okupio obožavatelje i poznata lica iz serije!