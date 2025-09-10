Kviz posvećen seriji Kumovi u Sinju okupio obožavatelje i poznata lica iz serije!

Nakon Zagreba, i u Sinju je održan pub kviz posvećen popularnoj seriji Nove TV ''Kumovi''. Večer punu smijeha i natjecateljskog duha, u rodnom kraju vodio je Lovre Kondža, kojem su se kao gosti iznenađenja pridružila i druga poznata lica iz serije: Mijo Kevo, Anica Kontić i Toni Malenica. Djelić atmosfere donosi naš Gordan Vasilj za IN magazin.

Da Sinjani obožavaju hit seriju Nove TV ''Kumovi'' potvrdio je i pub kviz, za koji se u alkarskom gradu tražilo mjesto više. Čak 20 ekipa testiralo je svoje znanje o omiljenim Zaglavčanima kroz zanimljiva i poneka škakljiva pitanja, a atmosfera je bila ispunjena veseljem, glazbom i humorom.

''Prvenstveno to su ljudi koji prate ''Kumove'', koji razumiju tematiku, scenarij, radnju i nekako su svi bili opušteni, veseli, ispočetka malo suzdržani, ali poslije smo se stvarno zabavili. Iznenadilo me da su se skupili u ovolikom broju.'', komentirao je Mijo Kevo.

''Baš mi je drago što smo se našli, što smo se skupili, što su guštali, što smo se družili, što se kviz odvio, što smo popili i pojeli kao u Zaglavama. Jedan događaj koji me baš obradovao.'', dodao je Lovre Kondža.

''Znači ja više od pola pitanja nisam znala odgovor, tako da svaka čast svima koji su odgovarali večeras.'', izjavila je glumica Anica Kovač.

''Stvarno genijalna večer gdje su ljudi koji to vole, koji prate tu seriju i s takvom nekom toplinom su nas tu primili da je to nevjerojatno.'', dodao je Toni Malenica.

Pobjedu je odnijela ekipa simboličnog imena “Kumovi do groba”, koja nije stigla na zagrebački kviz o 'Kumovima', ali su zato došli u Sinj i rasturili.

''Znači gledam svaki dan i ponavljam. Također smo danas u autu tri sata gledali ''Kumove'' i pričali o njima, tako da smo se pripremali dosta.'', otkrili su.

Vjerni obožavatelji popularne serije očekivano imaju i najdražu scenu iz 'Kumova'.

''Vjenčanje Lucije i Janka i kad Janko razvaljuje vrata. I kad je Luce rodila.'', govore.

A kakve su zvijezde 'Kumova' s pub kvizovima?

''Nisam taj lik, ovo je prvi put da sam na nekom pub kvizu. Ne izlazim nigdje iz kuće, zatvoren sam, zaključaju me.'', priznao je Mijo Kevo.

''Pa ne. Mislim bio sam u Zagrebu jednom ili dvaput na kvizu općeg znanja, nije da me ne zanima nego jednostavno nije mi se nekako potrefilo da netko od moje ekipe u tome pa da idem s njima, da me povedu, a sam nemam inicijativu otići.'', otkrio je Lovre Kondža.

''Rijetko, dvaput sam bio, ali to su više sportski neki kvizovi nego što je ovog tipa. Volio bih otići, ali ne na 'Kumove' jer kakva slažu pitanja tu, to je nevjerojatno.'', kaže Malenica.

Zanimalo nas je i gledaju li sami sebe u seriji ili su među onima koji radije 'okrenu glavu' kad se pojave na ekranu?

''Sad čak više ne mičem glavu. Kad mi prijatelji pošalju, onda bacim pogled na video, ali ne gledam seriju.'', kaže Anica.

''Pa ne okrećem glavu, ali nije ni da se pratim. Kad naletim mogu pogledati.'', kaže Kondža.

''Ma mogu se gledati, znam tko sam, što sam, vidim svoje mane, nemam problema s tim, ozbiljno. Jednostavno za sebe kažem da sam normalan, jednostavan i to je to.'', izjavio je Kevo.

Marka, Martina, Katu i druge omiljene likove, ne propustite pratiti u novim epizodama ''Kumova'' od ponedjeljka do petka u večernjem terminu na Novoj TV!

Galerija 3 3 3 3 3

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Djevojčica koja je pjesmom rasplakala svijet: Donosimo priču o glazbenoj senzaciji Emmi Kok

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Pala pomirdba? Princ Harry sastao se s ocem nakon gotovo dvije godine