Predivna djevojka Borne Ćorića prvi put podijelila njihovu zajedničku fotografiju

Anamaria Raič podijelila je prvu fotografiju s partnerom, našim tenisačem Bornom Ćorićem.

Krajem 2023. godine počelo se šuškati kako naš tenisač Borna Ćorić ljubi influencericu Anamariju Raič.

Iako svoju ljubav nikad nisu javno iskazivali, neke objave na društvenim mrežama otkrile su da su prisni.

Anamaria Raič Foto: Instagram

Anamaria je sada prvi put podijelila njihovu zajedničku fotografiju, a radi se o polaroidu sa svadbe jednog srpskog tenisača na kojoj su bili.

Anamaria Raič i Borna Ćorić Foto: Instagram

Društvo za stolom pravili su im tenisač Mate Pavić i supruga Katarina te Filip Krajinović, a svi su se fotografirali za uspomenu. Borna je Anamariju na fotografiji primio oko struka te ju prigrlio k sebi, a ona je svu pozornost privukla u haljini dubokog dekoltea.

Anamaria Raič - 2 Foto: Instagram

Lijepu Anamariju na Instagramu prati više od 130 tisuća pratitelja. Ona na profil stavlja svoje atraktivne fotografije i oduzima dah obožavateljima, a čini se da je uspjela očarati i našeg tenisača. Više o njoj čitajte OVDJE.

Anamaria Raič Foto: Instagram

Bornu se prije povezivalo sa srpskom pjevačicom Kayom Ostojić, no ta ljubav nije dugo potrajala.

In Magazin - Borna Čorić Foto: In Magazin

