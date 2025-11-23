Predivna djevojka Borne Ćorića prvi put podijelila njihovu zajedničku fotografiju

Anamaria Raič podijelila je prvu fotografiju s partnerom, našim tenisačem Bornom Ćorićem.
Iako svoju ljubav nikad nisu javno iskazivali, neke objave na društvenim mrežama otkrile su da su prisni.
Anamaria Raič Foto: Instagram
Anamaria je sada prvi put podijelila njihovu zajedničku fotografiju, a radi se o polaroidu sa svadbe jednog srpskog tenisača na kojoj su bili.
Anamaria Raič i Borna Ćorić Foto: Instagram
Društvo za stolom pravili su im tenisač Mate Pavić i supruga Katarina te Filip Krajinović, a svi su se fotografirali za uspomenu. Borna je Anamariju na fotografiji primio oko struka te ju prigrlio k sebi, a ona je svu pozornost privukla u haljini dubokog dekoltea.
Anamaria Raič - 2 Foto: Instagram
Lijepu Anamariju na Instagramu prati više od 130 tisuća pratitelja. Ona na profil stavlja svoje atraktivne fotografije i oduzima dah obožavateljima, a čini se da je uspjela očarati i našeg tenisača. Više o njoj čitajte OVDJE.
Anamaria Raič Foto: Instagram
Bornu se prije povezivalo sa srpskom pjevačicom Kayom Ostojić, no ta ljubav nije dugo potrajala.
In Magazin - Borna Čorić Foto: In Magazin
