Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj iznijela detalje

Predstavnica Jamajke Gabrielle Henry i dalje je u bolnici nakon teškog pada na izboru za Miss Universe, a njezina obitelj potvrdila je da je stanje ozbiljno i da ostaje na intenzivnoj njezi.

Na izboru za Miss Universe, koji je ove godine obilježen nizom kontroverzi, posebno je odjeknuo incident s predstavnicom Jamajke, 28-godišnjom liječnicom i aktivisticom dr. Gabrielle Henry.

Tijekom preliminarnog natjecanja 19. studenog u Tajlandu, Henry je doživjela ozbiljan pad s pozornice, a sada je njezina obitelj otkrila da je situacija ozbiljnija nego što se u početku činilo.

Gabrielle Henry Foto: Afp

U viralnim snimkama koje su preplavile društvene mreže, vidi se trenutak kada je, u narančastoj haljini i visokim potpeticama, Gabrielle izgubila ravnotežu i pala s ruba pozornice. Brzo su joj priskočili u pomoć, a nedugo zatim iznijeli su je na nosilima. Zbog ozljeda nije mogla sudjelovati u finalu koje se održalo dan kasnije, 20. studenog.

@expressionsmx ⚠️ ACCIDENTE Miss Jamaica 🇯🇲 sufrió una caída durante un evento preliminar del Miss Universo 2025. El incidente ocurrió mientras desfilaba con su traje de noche, y, según los informes, cayó en un hueco del escenario. Los médicos están asistiéndola tras el suceso, aunque no se ha confirmado su estado exacto en los snippets disponibles. ♬ nhạc nền - 🌸FC_miss universe💐

Nakon incidenta, prevezena je u bolnicu Paolo Rangsit nedaleko Bangkoka, a organizatori su tada poručili da ozljede nisu po život opasne.

Međutim, obitelj koja je doputovala u Tajland, u međuvremenu je podijelila drugačiju sliku njezinog zdravstvenog stanja. Najnovije informacije stižu od njezine sestre, dr. Phylicije Henry-Samuels, koja je zajedno s njihovom majkom Maureen uz njezin bolnički krevet. U izjavi koju prenosi Miss Universe Jamajka stoji:

"Gabby se ne oporavlja onako dobro kako smo se nadali, ali bolnica joj i dalje pruža svu potrebnu njegu."

Zbog prirode ozljede, uključujući i traumatsku ozljedu glave, liječnici su odlučili da Gabrielle ostaje na odjelu intenzivne njege najmanje tjedan dana, pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja. U trenucima kada je Gabriellin oporavak prioritet, iz organizacije Miss Universe Jamajke upućen je apel.

"Iskreno pozivamo Jamajčane kod kuće i diljem dijaspore da nastave držati Gabrielle u svojim molitvama. Pozivamo prijatelje i obožavatelje diljem svijeta da joj šalju ljubav, snagu i nadu. Naš primarni fokus ostaje na Gabriellinom oporavku i dobrobiti njezinih najmilijih. Ljubazno molimo za nastavak suosjećanja, osjetljivosti i privatnosti dok obitelj prolazi kroz ovo izazovno razdoblje."

Podsjećamo, hrvatska predstavnica Laura Gnjatović ostvarila je značajan uspjeh plasmanom u Top 30 najljepših. Više o tome OVDJE.

