Aca Lukas priveden u Sjevernoj Makedoniji, oglasila se i policija

Aca Lukas priveden je u Makedoniji zbog nastupa bez dozvole, što je izazvalo bijes publike i reakciju njegova menadžera.

Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, priveden je sinoć u Sjevernoj Makedoniji, što je izazvalo veliki interes javnosti i bijes njegovih obožavatelja. Informaciju je potvrdio njegov menadžer Saša Mirković, koji se oglasio nakon incidenta.

Kako je izjavio, sve je počelo tijekom nastupa u Kavadarcima, gdje je privođenje pjevača izazvalo ogorčenje okupljenih fanova.

Aca Lukas Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

"Ajde, puštajte čovjeka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvijezdu privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima“, rekao je Mirković, te dodao:

"Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem spavati da sutra budem svježiji."

Pogledaji ovo Celebrity Slavilo se! Lepa Brena uz Priju zapjevala hit iz 90-ih u njezinoj vili

Ljudi koji su došli na koncert brzo su se okupili ispred zgrade policije, uzvikivali Lukasovo ime i zahtijevali njegovo puštanje na slobodu, smatrajući da mu je nanesena nepravda, piše Kurir.

Aca Lukas Foto: Neva Zganec/Pixsell

U međuvremenu se oglasila i makedonska policija, koja je izdala službeno priopćenje o razlogu privođenja. Kako navode, Lukas je nastupao bez potrebne dozvole.

Aca Lukas Foto: Danijel Soldo/Cropix

Aca Lukas u zagrebačkoj Areni - 1 Foto: PR

"Dana 22.11.2025. u 00:10 sati policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V., 57, iz Republike Srbije. Prilikom akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca... utvrđeno je da je Lukas nastupao u ugostiteljskom objektu bez potrebne dozvole.

Protiv njega je Osnovnom sudu Kavadarci podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prema članku 217, stavku 1, točki 2 Zakona o strancima. Sud je u skraćenom postupku izrekao novčanu kaznu."

Galerija 14 14 14 14 14

Pogledaji ovo Celebrity Nives Celzijus podigla rub haljine i pokazala svoju novu tetovažu!

Zaključno, incident se dogodio zbog neovlaštenog nastupa bez adekvatne radne dozvole, a slučaj je dodatno uzburkao javnost zbog reakcije obožavatelja i burnih komentara menadžmenta.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Neobičan kišobran Mirele Holy bio je savršen akcent za njezin outfit!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Prolaznici se zaustavljali kako bi se fotkali s Hanom Hadžiavdagić u upečatljivom izdanju!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte koje poznate Hrvate ni snijeg nije spriječio da prošetaju Cvjetnim trgom!