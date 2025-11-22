Pogledajte koje poznate Hrvate ni snijeg nije spriječio da prošetaju Cvjetnim trgom!

Poznati Hrvati su i ove snježne subote prošetali zagrebačkom špicom, pokazujući zimski stil i blagdanski duh unatoč hladnoći.

Subotnja špica u Zagrebu i ovoga je vikenda okupila poznate osobe koje nisu propustile priliku prošetati centrom grada, unatoč snijegu koji je prekrio Trg bana Jelačića i okolne ulice.

Uz pahulje koje su stvarale pravu zimsku bajku, domaće zvijezde pokazale su da stil ne pati ni kad temperature padnu ispod nule. Krzneni kaputi, čizme preko koljena, šik šeširi i slojevite modne kombinacije vladale su špicom.

Toni Dzalo Foto: Josip Moler/Cropix

U ugodnoj atmosferi i uz nezaobilaznu kavu za van, građani i posjetitelji imali su priliku uočiti neka poznata lica – od glumaca, pjevača, influencera do TV voditelja.

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Atmosferu su dodatno uljepšali osmijesi prolaznika i fotoaparati koji su neumorno bilježili svaki trenutak, jer zagrebačka špica nije samo mjesto za šetnju, već i za pokazivanje stila, druženje i uživanje u gradskom ritmu.

Nada Abrus i Dunja Sepcic Foto: Josip Moler/Cropix

Tko je sve prošetao centrom Zagreba, pogledajte u našoj galeriji ispod.

