Slavilo se! Lepa Brena uz Priju zapjevala hit iz 90-ih u njezinoj vili

Lepa Brena i Boba Živojinović slavili su Aranđelovdan uz brojne poznate goste.

Obitelj Živojinović obilježila je svoju krsnu slavu Aranđelovdan u krugu brojnih prijatelja i poznatih uzvanika u svojoj vili na Bežanijskoj kosi.

Među gostima su bila i brojna lica s javne scene, a jedan od njih, pjevač Nikola Rokvić, na društvenim mrežama je podijelio djelić atmosfere sa slavlja.

Lepa Brena i Aleksandra Prijović Foto: Nikola Rokvić/Instagram

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram

Rokvić je snimio trenutak kad Lepa Brena pjeva svoj hit "Kazni ga Bože", sjedeći na čelu bogato postavljenog stola. Uz nju je bila i Aleksandra Prijović, koja se nedavno po drugi put ostvarila kao majka.

Kako se vidi na snimci, raspoloženje među uzvanicima bilo je veselo i opušteno, a Rokvić je emotivno reagirao na pjesmu koju je Brena izvodila, kratko napisavši: "Bekiii", nadimak kojim ju često oslovljavaju bliski prijatelji.

Aleksandra Prijović i Lepa Brena Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na slavlju su se, između ostalih, pojavili i Žika Jakšić, Jelisaveta Orašanin s mužem Milošem Teodosićem, bivši srpski političar Mlađan Dinkić, kao i Jovan Pantić, bivši suprug Marije Mikić.

