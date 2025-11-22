Slavilo se! Lepa Brena uz Priju zapjevala hit iz 90-ih u njezinoj vili

Lepa Brena i Boba Živojinović slavili su Aranđelovdan uz brojne poznate goste.
Među gostima su bila i brojna lica s javne scene, a jedan od njih, pjevač Nikola Rokvić, na društvenim mrežama je podijelio djelić atmosfere sa slavlja.
Lepa Brena i Aleksandra Prijović Foto: Nikola Rokvić/Instagram
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram
Rokvić je snimio trenutak kad Lepa Brena pjeva svoj hit "Kazni ga Bože", sjedeći na čelu bogato postavljenog stola. Uz nju je bila i Aleksandra Prijović, koja se nedavno po drugi put ostvarila kao majka.
Kako se vidi na snimci, raspoloženje među uzvanicima bilo je veselo i opušteno, a Rokvić je emotivno reagirao na pjesmu koju je Brena izvodila, kratko napisavši: "Bekiii", nadimak kojim ju često oslovljavaju bliski prijatelji.
Aleksandra Prijović i Lepa Brena Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na slavlju su se, između ostalih, pojavili i Žika Jakšić, Jelisaveta Orašanin s mužem Milošem Teodosićem, bivši srpski političar Mlađan Dinkić, kao i Jovan Pantić, bivši suprug Marije Mikić.
Nedavno se skoro cijela obitelj Živojinović pojavila u zajedničkom izlasku, a više pogledajte OVDJE.
