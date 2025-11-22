Nives Celzijus podigla rub haljine i pokazala svoju novu tetovažu!

Nives Celzijus na Instagramu je pokazala proces tetoviranja nove cvjetne tetovaže na bedru.

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu, ovoga puta videom u kojem je dokumentirala proces izrade svoje nove tetovaže.

Galerija 26 26 26 26 26

Na snimci koju je podijelila, Nives leži opušteno na stolu dok joj tattoo majstor pažljivo tetovira motiv na bedru. U elegantnoj haljini i vidno raspoložena, pjevačica i spisateljica strpljivo je podnijela cijeli proces, koji je kulminirao impresivnim rezultatom – velikim cvjetnim motivom koji sada krasi njezinu nogu.

Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Misica Laura o trenutku s natjecanja koji će pamtiti zauvijek: "Moje lice otkriva istinu..."

U nastavku videa, Nives je pokazala gotovu tetovažu u ogledalu, podigavši rub haljine kako bi otkrila detalje novog ukrasa na koži. Cvjetni dizajn djeluje moćno, ali i ženstveno, u skladu s njezinim prepoznatljivim stilom.

Kao što ste primjetili, obožavam biljke, ali mi uspijeva uzgojiti ih jedino na sebi! Kako vam se sviđa novi tattoo?", napisala je Nives u opisu objave.

Nives Celzijus - 1 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Njezini obožavatelji brzo su reagirali pozitivnim komentarima, a mnogi su pohvalili i hrabrost i estetiku tetovaže.

"Predobro!", "Wow", "Blistaš, Nives", pisali su.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Nives Celzijus - 4 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus Foto: Instagram

Kako se vama sviđa njezina nova tetovaža? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle otkrila intiman blagdanski ritual s djecom!

Nives je nedavno pozirala s našim zgodnim mladim reprezentativcem, a više pogledajte OVDJE.

Nives je na Instagramu svojedobno pokazala kako su njezina sestra Matea Zeljković i Marco izgledali u djetinjstvu. Fotografije pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Od ovih fotki boli glava! Pratitelji se ne mogu načuditi izgledom milijunašice u bikiniju

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Pogledajte prvi susret direktora Miss Universe i Meksikanke nakon proglašenja, ranije su imali sukob

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čije su ovo kćeri? Otac im je glazbena legenda, a obje sestre su vrlo uspješne!