Nives Celzijus podigla rub haljine i pokazala svoju novu tetovažu!

Nives Celzijus na Instagramu je pokazala proces tetoviranja nove cvjetne tetovaže na bedru.
Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu, ovoga puta videom u kojem je dokumentirala proces izrade svoje nove tetovaže.
Na snimci koju je podijelila, Nives leži opušteno na stolu dok joj tattoo majstor pažljivo tetovira motiv na bedru. U elegantnoj haljini i vidno raspoložena, pjevačica i spisateljica strpljivo je podnijela cijeli proces, koji je kulminirao impresivnim rezultatom – velikim cvjetnim motivom koji sada krasi njezinu nogu.
U nastavku videa, Nives je pokazala gotovu tetovažu u ogledalu, podigavši rub haljine kako bi otkrila detalje novog ukrasa na koži. Cvjetni dizajn djeluje moćno, ali i ženstveno, u skladu s njezinim prepoznatljivim stilom.
Kao što ste primjetili, obožavam biljke, ali mi uspijeva uzgojiti ih jedino na sebi! Kako vam se sviđa novi tattoo?", napisala je Nives u opisu objave.
Njezini obožavatelji brzo su reagirali pozitivnim komentarima, a mnogi su pohvalili i hrabrost i estetiku tetovaže.
"Predobro!", "Wow", "Blistaš, Nives", pisali su.
