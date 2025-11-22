Naša misica objavila fotku s posebnim muškarcem: "Bio je velika podrška!"

Laura Gnjatović podijelila je fotografiju s izbora za Miss Universe i zahvalila čovjeku koji joj je, kako kaže, bio velika podrška tijekom cijelog natjecanja.

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025., Laura Gnjatović, nastavlja dijeliti dojmove s prestižnog natjecanja, a posljednjom objavom na Instagramu pokazala je da osim glamura i natjecateljskog duha, iza kulisa postoji i puno topline i zahvalnosti.

Na fotografiji koju je podijelila, Laura pozira uz muškarca kojemu se zahvalila na nesebičnoj podršci tijekom cijelog natjecanja. U elegantnoj crnoj haljini s visokim prorezom i besprijekornim make-upom, Laura zrači samopouzdanjem i gracioznošću, dok je njezin suputnik u kadru nasmijan i odjeven u upečatljivi baršunasti sako.

"Posebna zahvala ovom divnom gospodinu. Hvala ti što si bio velika podrška svakoj od nas djevojaka koje su pokušale predstaviti svoju zemlju u najboljem svjetlu. Tako si topla i srčana osoba. Pozdrav iz Hrvatske", napisala je u opisu objave.

Naša misica osvrnula se i na trenutak s natjecanja koji će pamtiti zauvijek, a detalje pročitajte OVDJE.

Tko je nova Miss Universe? Iza Meksikanke je ogroman skandal s početka izbora, više o njoj pročitajte OVDJE.

