Kako je ovaj mladić s tijelom iz snova postao globalna senzacija? Žene za njim doslovno luduju!

Will Parfitt postao je globalna senzacija zahvaljujući karizmi, izgledu i nastupima koji oduševljavaju žene diljem svijeta.
Will Parfitt, britanski zabavljač rođen 1990. u Londonu, postao je međunarodna senzacija za kojom žene doslovno luduju.
Iako je karijeru započeo u relativnoj anonimnosti, sve se promijenilo kad je preselio u Australiju i pridružio se trupi Magic Men Australia. U početku je nastupao kao plesač i konobar bez majice, ali se brzo istaknuo među kolegama, postavši jedan od glavnih izvođača i menadžera, a s vremenom i suvlasnik popularnog showa.
Parfitt je poznat po svom upečatljivom fizičkom izgledu, impresivnoj tjelesnoj građi i iznimnoj scenskoj prisutnosti, ali i po nevjerojatnoj popularnosti na društvenim mrežama.
Will Parfitt - 1 Foto: Will Parfitt/Instagram
Will Parfitt - 9 Foto: Will Parfitt/Instagram
Na TikToku ga prati više od 9 milijuna korisnika, a sadržaj koji objavljuje obuhvaća plesne točke, humoristične skečeve i intimne trenutke iza kulisa koji dodatno zbližavaju publiku s njim.
Iako o svom privatnom životu rijetko govori, poznato je da je trenutno slobodan, što dodatno potiče zanimanje obožavateljica diljem svijeta.
Njegova kombinacija samopouzdanja, karizme i skromnosti čini ga idealnim predmetom obožavanja. Često ga uspoređuju s hollywoodskim glumcem Channingom Tatumom, i to ne samo zbog fizičke sličnosti, već i zbog energije koju unosi u svaki nastup.
@will_parfitt
Whyyyyyyy the wet towel?♬ original sound - Will Parfitt
Willova popularnost ne jenjava – dvorane u kojima nastupa redovito su rasprodane, a njegovi nastupi smatraju se vrhunskom zabavom. Iza senzacionalnih koreografija i savršeno isplaniranih performansa stoji i poduzetnički duh koji je Parfitta doveo do vrha svjetske strip scene.
