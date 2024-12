Bivša Borne Ćorića ugurala bujne obline u providni topić, nedavno se udala po četvrti put!

Kaya Ostojić pozirala je u crnoj modnoj kombinaciji pred fotografima na promociji dvije nove pjesme.

Srpska pjevačica Katarina Kaya Ostojić u Beogradu je održala konferenciju za medije o svoje dvije nove pjesme.

Zgodna Kaya na događanje je stigla u crnoj suknji i crnom providnom topiću, a njenoj figuri divili su se svi prisutni.

Domaćoj javnosti ostala je poznata po kratkoj vezi s našim tenisačem Bornom Ćorićem.

Par o vezi nikad nije javno govorio, a bila je kratkog trajanja nakon čega se ona za samo par mjeseci udala i to četvrti put u životu.

Kaya je svog četvrtog supruga Miloša upoznala prije 16 godina, ali su dugo bili samo prijatelji.

"Mi smo se upoznali davno, družili smo se i ispijali kave, kemija se dogodila još tada i svidjeli smo se jedno drugom, ali bili smo premladi i ništa se među nama tada nije dogodilo. Sve do nedavno, kada smo oboje shvatili da je to to", rekla je pjevačica.

Nedavno se oglasila i oko negativnih komentara koje dobiva zbog četvrte udaje, više pročitajte OVDJE.

Pjevačica ima kćer Nikolinu koju je dobila s prvim suprugom Nikolom Dragojlovićem, za kojeg se udala kad je imala samo 19 godina, a nasljednica im danas živi u Americi.

Uroš Duvnjak, nekadašnji košarkaš, bio je Kayin drugi muž, a njihov brak nije potrajao. Kajin treći muž bio je svjetski poznat DJ Junior Jack, zbog kojeg je dugo živjela u inozemstvu.

Nakon njega, pjevačica je ljubila nogometaša Matea Pavlovića i to tri godine, a taman kad se krenulo pričati da će stati pred oltar, par je prekinuo.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Bivša natjecateljica MasterChefa obznanila najljepšu vijest, ostvarila joj se velika želja!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fani Stipković suprug odveo u izlazak, uz svoje fotke u uskoj haljini je poručila: ''Mutne noći...''

Pogledaji ovo Celebrity Kate Middleton i princ William objavili božićnu čestitku, tešku godinu saželi su u nekoliko riječi!

Pogledaji ovo Celebrity Je li ova izvođačica trebala biti nova pjevačica Magazina? Jednim komentarom sve zbunila: ''Odbila sam...''

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Knoll iskreno o golišavim izdanjima koje je nosila u Kataru: "Nisam znala da bih mogla biti u opasnosti..."