Ivana Knoll iskreno o golišavim izdanjima koje je nosila u Kataru: "Nisam znala da bih mogla biti u opasnosti..."

Ivana Knoll privukla je veliku pažnju na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru, gdje je stekla veliku slavu, a sada se na Instagramu osvrnula na to iskustvo.

Naša influencerica i vatrena navijačica Ivana Knoll na društvenim mrežama često počasti svoje obožavatelje atraktivnim izdanjima, ali ovoga se puta osvrnula na iskustvo sa Svjetskog prvenstva u Kataru 2022., gdje se proslavila kao najzgodnija hrvatska navijačica.

Svojim izdanjima privukla je pažnju svjetskih medija, ali i riskirala uhićenje i deportaciju zbog strogih pravila odijevanja u toj zemlji.

"Svi znamo što se dogodilo prije dvije godine u Kataru. Trebalo mi je vremena da procesuiram sve što se ondje dogodilo jer se sve odigralo preko noći, uz mnogo stresa. Prva dva tjedna bila sam potpuno sama, bez prijatelja, bez menadžera, bez agenta, bez zaštite - ništa, osim najvećih svjetskih televizija i novinara ispred mog jeftinog Airbnb apartmana usred ničega u Dohi", počela je.

"Nikada nisam imala namjeru učiniti to što sam učinila niti sam znala da bih mogla biti u bilo kakvoj potencijalnoj opasnosti. Znate zašto? Jer sam bila potpuno svoja! Mnogi će reći: 'Ah, bila je polugola u muslimanskoj zemlji da bi privukla pažnju.' U redu, ali zašto sam onda jedina osoba u povijesti Katara koja je hodala tako odjevena, i to bez problema? Zato što je to bio prvi put da je ta zemlja prihvatila nešto drugačije od sebe", dodala je.

"Zašto sam imala svu tu snagu? Samo zato što sam bila 100 % svoja, s čistim namjerama. Poanta je u tome da ostanete vjerni sebi i nikada ne dopustite da vas išta promijeni - sustav, industrija, religija - jer sve je to čista kontrola i glupost. Ovdje smo s ciljem da budemo svoji, a kada umremo, mislite li da sustav, industrija ili religija mare? Svi smo jedno, bez obzira na religiju, boju kože, etničku pripadnost ili spol. Bog vas blagoslovio. S puno ljubavi, od jedne seksi djevojke koja je zauvijek zahvalna za svaku osobu u svom životu, posebno za svaku ženu kojoj sam mogla pomoći da bude svoja", zaključila je.

Knoll je nedavno u tajicama i dekoltiranom topu pokazala nikad tanji struk, a više o tome pogledajte OVDJE.

