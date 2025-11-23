Udala se kći našeg političara, sam je podijelio sretne prizore s vjenčanja!

Marin Miletić na svom Facebooku podijelio je prizore s vjenčanja svoje kćeri Marte.

Hrvatski političar Marin Miletić na društvenim mrežama podijelio je sretnu vijest.

Udala se njegova kći Marta, koju je dobio u braku s pokojnom suprugom.

Marin Miletić s kćerima Foto: Instagram

Na Facebooku je podijelio fotografije s vjenčanja i kćeri i zetu poželio sve najbolje.

Marin Miletić s obitelji - 3 Foto: Facebook

Marin Miletić s obitelji - 1 Foto: Facebook

''Ljudi moji, starija moja kćer, Marta moja mi se udala! Neka ih Bog dragi čuva! Hvala vam svima koji ste uz nas! I mama s Neba se s nama danas raduje! Hvala svima koji ste nam bili podrška kada smo mi prolazili naše najveċe kušnje. Lomili su nas, ali slomiti se nismo dali. Hvala mojoj Kristini što me podigla i što je moja stijena, hvala mlađoj mojoj Luciji... Enricu, Borisu i Snježani, cijeloj obitelji. Antoneli i Antoniju na svemu hvala! Neka nas dobri Bog i dalje čuva i vodi gdje On hoće. Hvala i velečasnom Mrakovčiću, predivan obred, pjevačima, svima!'' napisao je.

Marin Miletić i kćer Marta - 1 Foto: Instagram

Marin je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti. Zajedno su bili još od srednje škole. Njegove kćeri, prema objavama, u dobrim su odnosima s njegovom sadašnjom djevojkom, glumicom Kristinom Krepelom s kojom je u vezi od 2022. godine.

Marin Miletić, Kristina Krepela Foto: Instagram

Kristina je Marinu vratila vjeru u ljubav nakon teške životne tragedije, a više o tome pročitajte OVDJE.

Marin Miletić i Kristina Krepela - 1 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

