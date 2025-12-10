J. Lo slučajno otkrila unutrašnjost 52 milijuna dolara vrijedne vile koju je kupila s bivšim suprugom

Jennifer Lopez pokazala je dnevni boravak u kući koju je kupila sa sada bivšim suprugom Benom Affleckom.

Jennifer Lopez uronila je u božićno raspoloženje!

Dok je u utorak punila pletenu čizmicu boje brusnice svojim JLO Beauty proizvodima, slavna pjevačica i glumica nenamjerno je pratiteljima otkrila i unutrašnjost jedne od dnevnih soba u svojoj raskošnoj vili u Bel-Airu.

Radi se o istoj kući u kojoj je živjela sa sada bivšim suprugom Benom Affleckom prije nego što je par odlučio okončati brak. Nekada omiljeni par već godinu dana pokušava prodati imanje veličine 46 tisuća kvadrata, a nedavno je cijena smanjena s 68 na "skromnih" 52 milijuna dolara.

Jennifer Lopez - 4 Foto: Instagram Screenshot

Jennifer Lopez - 1 Foto: Instagram Screenshot

Jennifer Lopez - 2 Foto: Instagram Screenshot

Jennifer Lopez - 3 Foto: Instagram Screenshot

Na snimci se vidi sav luksuz doma, gdje su u prvom planu elegantan zlatno-kristalni luster u obliku palme, drveni stol sa zelenim stolicama, antikna tamna komoda, moderan kamin ukrašen zlatnom mašnom, prepoznatljivi bež drveni podovi i bijele štukature koje su postale zaštitni znak nekadašnje ljubavne oaze Bennifera.

Pogledaji ovo Celebrity Viralna fotografija izazvala pomutnju: Razriješen misterij porotnice sa suđenja P. Diddyju

Iako impresivna, vila je navodno previše zahtjevna za održavanje, a osiguranje od požara, pogotovo nakon razornih kalifornijskih požara početkom godine, naraslo je na čak pola milijuna dolara godišnje, što odvraća potencijalne kupce.

Imanje i kuća sadrže 12 spavaćih soba, 24 kupaonice, gigantski bazen vrijedan oko 150.000 dolara, sportski kompleks s ringom, košarkaškim i pickleball terenima, privatni frizersko-kozmetički salon, kino dvoranu, ložu za pijenje viskija, saunu, sobe za masažu, garažu za 12 automobila i dodatnih 80 parkirnih mjesta.

I dok Lopez još uvijek boravi na tom imanju, Affleck jedva čeka finalizirati prodaju.

"Ben se želi toga riješiti, samo želi da sve bude gotovo", poručio je izvor blizak Afflecku, čiji je razvod s Lopez zaključen u veljači ove godine.

Kako izgleda njezin otac pogledajte OVDJE.

Kako izgleda u filmu "Kiss of a Spider", pogledajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kako danas izgleda "Vatra na ledu"? Napunila je 60, a nekad su se divili njezinoj ljepoti

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baklje i aplauzi! Pogledajte kako su mještani dočekali našu misicu u rodnom Paljuvu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda starija sestra Nataše Bekvalac? Njezina kći je poznata pjevačica!

Pogledaji ovo Celebrity Majka Meghan Markle živi sasvim običnim životom što dalje od holivudskog glamura