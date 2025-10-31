Sofia Vergara prisjetila se mladosti i pokazala kako je izgledala na početku svoje karijere

Sofia Vergara na Instagramu je podijelila fotografiju u topiću golih leđa iz mladih dana.
Ova kolumbijska ljepotica prisjetila se svoje mladosti te podijelila nekoliko fotografija s početka karijere.
Sofia Vergara - 1 Foto: Instagram
Pozirala je u trapericama i topiću golih leđa koji na sebi ima britansku zastavu.
''Mlada i seksi'', ''Blagi Bože...'', ''Nitko nije zaslužio američko državljanstvo više od tebe!'', ''Majka!'', pisali su joj u komentarima.
Poznata je po oblinama, a nedavno ih je istaknula u dekoltiranoj haljini od koje će vam stati pamet.
Sofia Vergara Foto: Profimedia
Sofia Vergara Foto: Profimedia
Znate li kako izgleda Sofijina nećakinja? Njena je preslika
