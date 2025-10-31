Sofia Vergara prisjetila se mladosti i pokazala kako je izgledala na početku svoje karijere

Sofia Vergara na Instagramu je podijelila fotografiju u topiću golih leđa iz mladih dana.

Sofia Vergara već desetljećima slovi za seks-bombu, a dokazuje to i njena nova objava na Instagramu.

Ova kolumbijska ljepotica prisjetila se svoje mladosti te podijelila nekoliko fotografija s početka karijere.

Sofia Vergara - 1 Foto: Instagram

Pozirala je u trapericama i topiću golih leđa koji na sebi ima britansku zastavu.

''Mlada i seksi'', ''Blagi Bože...'', ''Nitko nije zaslužio američko državljanstvo više od tebe!'', ''Majka!'', pisali su joj u komentarima.

Poznata je po oblinama, a nedavno ih je istaknula u dekoltiranoj haljini od koje će vam stati pamet. Fotografije pogledajte OVDJE.

Sofia Vergara Foto: Profimedia

Sofia Vergara Foto: Profimedia

Znate li kako izgleda Sofijina nećakinja? Njena je preslika, fotografije pogledajte OVDJE.

