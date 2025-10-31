Ulaznice planule! Drugi koncert Vinkovčanina u Beogradu rasprodan brže od prvog

Njegov meteorski uspon i sve veća baza obožavatelja potvrđuju da publika jednostavno ne može dočekati susret uživo, a sudeći po interesu – možda uskoro bude najavljen i treći datum.

Fenomen Jakova Jozinovića ne prestaje oduševljavati! Mladi glazbenik iz Vinkovaca još jednom je pokazao da je postao regionalna senzacija, i to u rekordnom roku.

Nakon što je prvi koncert u Sava Centru rasprodao za samo 20 minuta, odmah je objavio novi datum – 27. ožujka 2026. No, ulaznice za drugi koncert planule su još brže, čime je Jakov oborio vlastiti rekord.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Na službenim stranicama Sava Centra potvrđeno je da je i drugi koncert službeno rasprodan, a sam Jozinović tu je vijest podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu.

''Sava Centar 2 rasprodan'', napisao je te dodao emotikon sa suzama u očima.

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čekalo je svoju ulaznicu. Više o tome pisali smo OVDJE.

OVDJE poslušajte obradu duhovne pjesme mladog Vinkovčanina koji je zaludio Balkan svojim glasom i karizmom.

Sprema li se to duet našeg Slavonca i Prije? Njegov tajanstveni odgovor izazvao lavinu komentara! Više o tome pisali smo OVDJE.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije? Više saznajte OVDJE.

