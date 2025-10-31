Pjevača Baruna dugo nismo vidjeli, imao je pauzu u karijeri zbog ozbiljnih zdravstvenih problema

Danijel Banić nakon dugo vremena viđen je u javnosti, devet godina izbivao je sa scene zbog zdravstvenih problema.

Frontmen popularnog hrvatskog sastava Baruni, Danijel Banić, jedno je od prepoznatljivih lica domaće glazbene scene.

Godinama je sa svojim bendom gradio uspješnu karijeru, donoseći publici hitove koji su obilježili brojne proslave i radijske top-liste. No, iza osmijeha i vedrog duha krije se i teža životna priča – ona o borbi sa zdravljem i zahvalnosti na novoj prilici koju mu je, kako sam kaže, Bog podario.

Danijel Banić - 6 Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Danijel Banić - 3 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Prije nekoliko godina Banić se suočio s ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su ga prisilili da se povuče sa scene. Bio je to trenutak preispitivanja i straha, ali i trenutak u kojem je pronašao novu snagu. Otvoreno je govorio o svojoj borbi za IN magazin, ističući koliko su mu u tom razdoblju značili obitelj, vjera i glazba. Naime, Danijelu su ugrađene četiri srčane premosnice.

"Srećom, to je dobro prošlo i danas sam tu. Vjerojatno mi je Bog dao drugu šansu koju treba iskoristiti još bolje nego onaj prvi put", priznao je Danijel za IN magazin.

Danijel Banić - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Danijel Banić - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Danas je Danijel ponovno na pozornici – nasmijan, smiren i zahvalan. Njegov povratak obilježio je nastup na izboru za Miss Hrvatske, gdje je s prepoznatljivim glasom i šarmom oduševio okupljene.

Na scenu se vratio s Barunima nakon 9 godina prošle godine.

Danijel Banić - 2 Foto: In Magazin

