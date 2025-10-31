Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu

Plava dvorana Sava Centra broji nešto više od 4000 mjesta, a interes za koncert Jakova Jozinovića je višestruko veći.

Mladi glazbenik Jakov Jozinović nastavlja nizati uspjehe – u četvrtak je u manje od sat vremena rasprodao koncert u beogradskom Sava Centru. Kako bi zahvalio publici na ogromnom interesu, odlučio ih je iznenaditi još jednim koncertnim datumom.

Prodaja ulaznica počela je točno u 12 sati, a gužva je bila tolika da je na online platformi za prodaju karata u jednom trenutku više od 14 tisuća ljudi čekalo u virtualnom redu za koncert našeg Slavonca.

Prodaja ulaznica za koncert Jakova Jozinovića u Beogradu Foto: Screenshot

''Dragi korisniče! Nalazite se na listi čekanja. Kada dođete na red, bit ćete preusmjereni na željenu stranicu i imat ćete na raspolaganju 20 minuta za kupnju. Hvala na strpljenju'', stoji na stranici.

Inače, Jakov će koncert imati u plavoj dvorani u Sava Centru, a prema službenoj stranici njezini kapacitet je nešto više od 4000 mjesta. Ako je suditi prema brojci u virtualnom redu čekanja, Jakov će morati najaviti još najmanje tri koncerta.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović - 4 Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

OVDJE poslušajte obradu duhovne pjesme mladog Vinkovčanina koji je zaludio Balkan svojim glasom i karizmom.

Sprema li se to duet našeg Slavonca i Prije? Njegov tajanstveni odgovor izazvao lavinu komentara! Više o tome pisali smo OVDJE.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije? Više saznajte OVDJE.

Jakov Jozinović Foto: Instagram

