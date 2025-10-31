Vrućim prizorima u bikiniju srpska pjevačica istaknula tetovaže na skrivenim mjestima

Teodora Džehverović uživa u sunčanom Dubaiju, a njezine fotografije oduševile su sve fanove.

Srpska pjevačica Teodora Džehverović odlučila je produžiti ljeto i pobjeći od kišnih jesenskih dana pa je otputovala - i to ni manje ni više nego u sunčani Dubai.

Na najnovijim fotografijama koje je podijelila sa svojim pratiteljima, Teodora pozira u oskudnom bijelom bikiniju na pješčanoj plaži, uz bazen i ležaljke, noseći velike slušalice, šiltericu i sunčane naočale.

Njezina preplanula koža, zategnuta figura i tetovaže u prvom planu izazvale su pravo oduševljenje na društvenim mrežama.

Teodora Džehverović Foto: Instagram

Teodora Džehverović Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Sprema li se to duet našeg Slavonca i Prije? Njegov tajanstveni odgovor izazvao lavinu komentara!

''Poljubljena suncem i pomalo opasna'' opisom je savršeno dočarala atmosferu atraktivnih kadrova.

Teodora Džehverović Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''

Teodora Džehverović Foto: Instagram

Oduševljeni fanovi zatrpali su objavu mnoštvom komplimentara.

Galerija 26 26 26 26 26

''Najljepša si'', ''Kakva boja'', ''Auuu sestro slatka'', ''Goriš, ženo'', ''Ono što je lijepo, lijepo je, i što je zgodno, zgodno je'', ''Predivna'', ''Ma izgledaš prekrasno'', ''Ti si bomba'', ''Bomba na kvadrat'', ''Koliko tetovaža'', dio je komentara s Instagrama.

Teodora Džehverović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Teodora Džehverović Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Teodora Džehverović - 5 Foto: Instagram

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Majin Bloom kao najslađa bundeva! Pogledajte prizore koji se riječima ne mogu opisati

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Može li se ovo uopće nazvati haljinom? Ispod jedva vidljivih trakica nazirale su se samo tange

Pogledaji ovo Celebrity Turski chef objavio video s Lukom Modrićem pa pokupio simpatije porukom na hrvatskom