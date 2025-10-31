Vrućim prizorima u bikiniju srpska pjevačica istaknula tetovaže na skrivenim mjestima

Teodora Džehverović uživa u sunčanom Dubaiju, a njezine fotografije oduševile su sve fanove.
Na najnovijim fotografijama koje je podijelila sa svojim pratiteljima, Teodora pozira u oskudnom bijelom bikiniju na pješčanoj plaži, uz bazen i ležaljke, noseći velike slušalice, šiltericu i sunčane naočale.
Njezina preplanula koža, zategnuta figura i tetovaže u prvom planu izazvale su pravo oduševljenje na društvenim mrežama.
Teodora Džehverović
Teodora Džehverović Foto: Instagram
''Poljubljena suncem i pomalo opasna'' opisom je savršeno dočarala atmosferu atraktivnih kadrova.
Teodora Džehverović Foto: Instagram
Teodora Džehverović Foto: Instagram
Oduševljeni fanovi zatrpali su objavu mnoštvom komplimentara.
''Najljepša si'', ''Kakva boja'', ''Auuu sestro slatka'', ''Goriš, ženo'', ''Ono što je lijepo, lijepo je, i što je zgodno, zgodno je'', ''Predivna'', ''Ma izgledaš prekrasno'', ''Ti si bomba'', ''Bomba na kvadrat'', ''Koliko tetovaža'', dio je komentara s Instagrama.
Teodora Džehverović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Teodora Džehverović Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Teodora Džehverović - 5 Foto: Instagram
