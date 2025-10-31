Poslušajte kako je Jacques Houdek s fratrom izveo jednu od najtežih muških pjesama

Jacques Houdek zapjevao je s fratrom Ivanom Matićem pjesmu ''O sole mio''.
Naime, Jacques je na jednoj svečanoj večeri na pozornici zapjevao jednu od najtežih muških pjesama ''O sole mio''.
Jacques Houdek i fra Ivan Matić - 2 Foto: Screenshot
U jednom trenu na pozornicu se popeo i fratar Ivan Matić te sve iznenadio glasom, a kako je to zvučalo pogledajte u nastavku.
''Ovo još niste vidjeli, a ni čuli… pa pogledajte do kraja'', napisao je u opisu.
@gospodin.glas 👀 @hey_andro ovo još niste vidjeli 🤣 a ni čuli… pa pogledajte do kraja 🫂 🎙️ O sole mio #gospodinglas & fra Ivan Matić 👏🏻 #fyp #viral #sensation #church ♬ original sound - Jacques Houdek
Jacquesa i fratra iz prvog je reda gledao i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić sa suprugom.
Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix
