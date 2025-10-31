Poslušajte kako je Jacques Houdek s fratrom izveo jednu od najtežih muških pjesama

Jacques Houdek zapjevao je s fratrom Ivanom Matićem pjesmu ''O sole mio''.

Na TikTok profilu Jacquesa Houdeka koji je otvorio prije nekoliko dana osvanuo je novi video koji je oduševio sve koji su ga vidjeli.

Naime, Jacques je na jednoj svečanoj večeri na pozornici zapjevao jednu od najtežih muških pjesama ''O sole mio''.

Jacques Houdek i fra Ivan Matić - 2 Foto: Screenshot

U jednom trenu na pozornicu se popeo i fratar Ivan Matić te sve iznenadio glasom, a kako je to zvučalo pogledajte u nastavku.

Pogledaji ovo Celebrity Vrućim prizorima u bikiniju srpska pjevačica istaknula tetovaže na skrivenim mjestima

''Ovo još niste vidjeli, a ni čuli… pa pogledajte do kraja'', napisao je u opisu.

Jacquesa i fratra iz prvog je reda gledao i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić sa suprugom.

Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Turski chef objavio video s Lukom Modrićem pa pokupio simpatije porukom na hrvatskom

A kako to zvuči kad Houdek pjeva Thompsonovu pjesmu poslušajte OVDJE.

Kako izgleda Jacquesova supruga, pogledajte OVDJE.

Galerija 13 13 13 13 13

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Ovako su poznati Hrvati feštali davne 2008. godine, neka lica od tada nismo vidjeli!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Majin Bloom kao najslađa bundeva! Pogledajte prizore koji se riječima ne mogu opisati

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''