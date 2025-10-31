Ava Karabatić otvara školu? ''S ponosom mogu najaviti da sam pokrenula proces...''

Nakon što je objavila da drži instrukcije, Ava Karabatić sad je objavila i da otvara svoju školu.

Ava Karabatić novim potezom iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama.

Naime, prije nekoliko dana otkrila je da nudi instrukcije iz čak nekoliko područja, uključujući latinski, talijanski, engleski, ruski i hrvatski jezik, kao i matematiku, kemiju te povijest.

Ava Karabatić - 2 Foto: Instagram

Ava Karabatić - 4 Foto: Instagram

No, zbog kako tvrdi, prevelike potražnje instrukcija, sad je otkrila i da planira otvoriti svoju školu.

"Oduvijek mi je bila želja otvoriti vlastitu školu, mjesto gdje se znanje, iskustvo i predanost prenose s istinskom strašću. Za mene nikada nisu uzori bili glumci ni pjevači, već moji profesori s fakulteta, koji su me inspirirali da učim, rastem i jednog dana sama podučavam. S obzirom na velik broj upita koje svakodnevno primam za instrukcije, s ponosom mogu najaviti da sam započela proces otvaranja online Škole Ava Karabatić. Trenutno je u tijeku sređivanje dokumentacije i svih službenih koraka potrebnih za pokretanje škole, a čim sve bude finalizirano – objavit ću raspored sati i detaljne informacije."

Ava Karabatić i otac Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Urnebesan komentar o novoj frizuri razoružao je omiljenog crnogorskog glumca!

Na Instagram priču stavila je jasnu poruku: "Mislili ste da je kraj igrice?, Tek krećem na novi level. Voli vas vaša kraljica", napisala je.

Ava Karabatić - 1 Foto: Andrija Lucic/Cropix

Nedavno je Ava progovorila o financijama nakon velikog obiteljskog gubitka, od čega živi pogledajte OVDJE.

Galerija 14 14 14 14 14

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako je Jacques Houdek s fratrom izveo jednu od najtežih muških pjesama

Galerija 14 14 14 14 14

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vrućim prizorima u bikiniju srpska pjevačica istaknula tetovaže na skrivenim mjestima

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Majin Bloom kao najslađa bundeva! Pogledajte prizore koji se riječima ne mogu opisati

Pogledaji ovo Celebrity Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu