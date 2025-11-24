Potpuno prirodno izdanje kolumbijske ljepotice razveselilo paparazze

Sofia Vergara spojila je udobnost i luksuz noseći trenirku i Chanel torbu na spoju u Los Angelesu.

Zvijezda serije "Moderna obitelj", Sofia Vergara, u nedavnom izlasku u Los Angelesu odabrala je ležernu trenirku u tamnoplavoj nijansi, ali ju je upotpunila luksuznim detaljima koji su podigli cijeli izgled na višu razinu.

Na fotografiji se može vidjeti kako Sofia opušteno korača u širokim trenirkama i tenisicama, dok je cijeli outfit začinila maslinastozelenom Chanel torbicom – pravim statement komadom koji je unio dašak elegancije u sportski look. Ležerno raspuštena kosa i sunčane naočale dodatno su pojačale dojam chic nonšalancije.

Sofia Vergara Foto: Profimedia

Ova kolumbijska ljepotica nedavno se prisjetila svoje mladosti te je pokazala kako je izgledala na početku karijere.

Sofia Vergara Foto: Profimedia

Sofia Vergara Foto: Instagram

Sofia Vergara Foto: Instagram

