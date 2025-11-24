Meghan Markle otkrila svoj najdraži proizvod i pokazala kako ga poslužuje gostima

Meghan Markle odlučila je internetu pokazati kako radi doručak, što su mnogi protumačili kao reklamu za džem.

Meghan Markle ponovo je privukla pozornost, ovoga puta ne modnim izdanjem ili intervjuom, nego doručkom.

U novom videu objavljenom na Instagram profilu njezinog brenda As Ever, 44-godišnja glumica pokazala je kako u svom domu priprema luksuzni blagdanski doručak koristeći, naravno, vlastite proizvode. Ono što je najviše reklamirala jest džem od maline, kojeg je stavila u više jela.

Galerija 25 25 25 25 25

Meghan Markle - 3 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle - 6 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako je kraljica Camilla izgledala u mladosti? Ljubavnu priču s kraljem započela je još 70-ih

Snimku je započela savjetom domaćinima: tijekom praznika pripremite "doručak stanice" kako bi se gosti sami poslužili. U zdjelu je zagrabila nekoliko žličica svog džema od malina te ga opisala kao "savršeni dodatak jogurt-parfaitu". Potom je demonstrirala glamuroznu verziju parfaita koji se sastoji od džema, jogurta, granola, maline, borovnice, meda od kadulje i saća.

Biste li isprobali njezine proizvode? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Meghan Markle - 2 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle - 5 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle - 3 Foto: Instagram Screenshot

"Naravno da to možete staviti u običnu zdjelicu… ali možete učiniti i malo posebnijim", poručila je Meghan, dodavši kako je ovo "odlično i za djecu". Kasnije je pripremila i tanju s voćem, palačinkama i šlagom, a za sve koji ne žele raditi palačinke, savjetuje da se uzmu one iz zamrzivača.

Kuhana voda Meghan Markle - 2 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Instagram

Napravila je i quiche i visoku čašu ledene kave s preljevom od meda.

Ova reklama dolazi svega nekoliko dana nakon intervjua s časopisom Harper's Bazaar, u kojem je komentirala brak s princom Harryjem i dolazak na pariški Tjedan mode, za kojeg su naknadna izvješća govorila da se sama pozvala na reviju Balenciage.

Najavu njezinog božićnog specijala pogledajte OVDJE.

Zašto je njezin video za božićnu kolekciju proglašen depresivnim, pogledajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Senzacija s Kosova zavodljivim pozama u bikiniju skupila 1,7 milijuna lajkova!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meri Goldašić u svom stilu odbrusila hejterima na komentar o svom razvodu!

Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgleda brat Simone Mijoković? Fotkom je otkrila u kakvim su odnosima

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ova njezina ljepota bila je samo daleka uspomena nakon nagomilanih estetskih operacija