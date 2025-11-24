Dizajnerica Lana Puljić spojila dvije strasti te otkrila kako se našla u konjičkom sportu

Dizajnerica Lana Puljić, uz modu, ima još jednu strast - konje. Sve svoje slobodno vrijeme provodi u staji. A uskoro je očekuje i jedno natjecanje u jahanju. Kako je spojila ove dvije ljubavi te kako se njezin konj snašao na modnoj reviji nove kolekcije, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum.

Ljubav koja traje od djetinjstva i veza koja se ne može objasniti riječima. Tako bi se najkraće mogla opisati strast dizajnerice Lane Puljić prema konjima i jahanju – strast koja je, kaže, prati od trenutka kada je prvi put kao mala djevojčica zakoračila u staju.

''Kao mala djevojčica jako puno vremena provodila sam kod obitelji u Županji, gdje su naravno konji uvijek bili prisutni. Trčala bih, provodila dane u štali i onda sam naravno počela dosađivati roditeljima da želim jahati, da želim ići kod konja i evo moram priznati da je moja jahaća karijera počela kad sam imala 12. godina''.



''Ta jednostavno neka nadnaravna povezanost s tim ja uvijek kažem magičnim stvorenjima. Oni stvarno imaju posebnu energiju, na jedan jako poseban način djeluju na okolinu i postoji jedna stvar kod samog sporta, kod samog jahanja, ni jedna stvar ne može opustiti toliko koliko vrijeme provedeno s mojim konjem'', dodala je Lana.

Godinama je tako odlazila, no konjima se uvijek i vraćala. Lani je donijela odluku - imat će svog konja. I tako je u njezin život prije godinu dana došao Papillon. Bila je to ljubav na prvo jahanje.



''Ima devet godina. Još je relativno mlad, ali jako je živahan, prpošan i jako je karakteran. Neki bi rekli da je malo neću reći zločest, meni je on savršen. Ali voli tu i tamo čopnut nekog kad mu ide na živce što je opet ok jer ne smijemo ih gnjavit i maltretirat'', rekla je Lana.

Tako je staja postala obavezna stanica.



''Ja sam tu sigurno 5-6 puta tjedno. Inače prvo ga iščetkam, očistim mu kopita, vidim dal je sve ok. Najčešće iza tog idem jahati ili imam trening ili ga izjašem sama. Nekad kad je jako lijepo vrijeme idemo u šumu, znači na teren. Papillon jako voli terensko jahanje, jako, jako je dobar u šumi. Iza toga opet naravno ide spremanje. Opet ga četkamo, peremo kopita, mažemo kopita'', priča Lana.

I treniraju jer uskoro Lanu očekuje natjecanje, dok je Papillon već pravi majstor.



''Kako smo sad već počeli ozbiljnije trenirat i skačemo malo. Sad je to ono, ja se uvijek volim našaliti borba za opstanak, borba za život ali jednostavno kad si fokusiran i kad si u tome ne postoji ništa drugo''.

Pa tako ne postoji ni strah od padanja.



''Imala sam par nezgodnih padova u životu. Imala sam kao mlađa jedan nezgodniji pad, imala sam i sad prije pola godine. Ali to sve ide u rok službe. To je jednostavno takav sport. Ja bih rekla da smo mi svi svjesni rizika''.

Upravo je Papillon bio nadahnuće za Laninu novu kolekciju. A ponosno je na reviji prošao i modnom pistom, koja je ovoga puta bila u pijesku.

''Bilo je jako onako lijepo, emotivno. Prikazala sam kolekciju za jesen zimu. Kolekcija je cijela inspirirana jahaćim sportom i malo se provlače neki motivi divljeg zapada''.

U kolekciji ima sve - od odijela do kaputa. u tri odjevne kombinacije koje nam je Lana pokazala, lako je spremiti se za nadolazeću sezonu zabava.

Za hrvatsku reprezentaciju u dresurnom jahanju također je osmislila odijela. Konji i moda - kod Lane Puljić sve se spojilo u jedan prepoznatljiv stil, a Papillon je, čini se, postao njezina najveća inspiracija.

