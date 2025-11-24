Pretraži
podrška jedno drugom

Žera je već 17 godina u braku s tajanstvenom suprugom Barbarom: ''Potpora obitelji je najvažnija''

Piše Luka Jurkijević/I.G., Danas @ 19:08 inMagazin komentari
Crvena jabuka Crvena jabuka Foto: In Magazin

Velikim slavljeničkim koncertom u punoj zagrebačkoj Areni, Crvena jabuka proslavila je 40 godina karijere. Među rasplesanom publikom našle su se sve generacije pjevajući najveće hitove. Večer za pamćenje obilježilo je i posebno glazbeno iznenađenje. Frontmen legendarnog benda našem Luki Jurkijeviću za IN magazin je otkrio koliko mu znači veza s publikom, potpora obitelji te je li na pomolu novi album.

