Žera je već 17 godina u braku s tajanstvenom suprugom Barbarom: ''Potpora obitelji je najvažnija''

Velikim slavljeničkim koncertom u punoj zagrebačkoj Areni, Crvena jabuka proslavila je 40 godina karijere. Među rasplesanom publikom našle su se sve generacije pjevajući najveće hitove. Večer za pamćenje obilježilo je i posebno glazbeno iznenađenje. Frontmen legendarnog benda našem Luki Jurkijeviću za IN magazin je otkrio koliko mu znači veza s publikom, potpora obitelji te je li na pomolu novi album.

Puna tri sata Crvena jabuka držala je neumornu publiku na nogama! Hitovi su se nizali jedan za drugim, a ispunjena dvorana bila je najbolji poklon legendarnom bendu za 40. rođendan!

Žera i bend atmosferu su zapalili već s prvim taktovima, pa je publici odmah bilo jasno da će ovo biti provod pun emocija.



''Hvala vam za sve ove godine! Plovit ćemo kroz ljubav, kroz život... Neka ovo bude noć ljubavi!'', govorio je Žera s pozornice.

Bježi kišo s prozora, Dirlija, Tugo nesrećo... I Žera i publika hitove su pjevali u jedan glas.



''Imamo tu privilegiju da imamo razmjenu emocija od nas na bini do ljudi koji su u publici. Lijep je osjećaj kad imaš starijih ljudi, ne bukvalno starih jer i ja sam u tim starijim generacijama, ali imamo i tinejdžera samo više kosti nisu iste nama na bini, ali slika je ispred ista, vidiš mladost i ljubav to je najljepše!''.

Iza njih je bezbroj rasprodanih dvorana po cijelom svijetu, albumi i generacije obožavatelja. Osamdesetih su, kaže Žera, nastupali i po 360 dana u godini. A ni izdati album nekoć nije bilo isto što danas.

''Danas svi kukaju da im je teško, al nije, danas je vrlo lako. Danas je takva tehnologija da se muzikom može bavit i moja baba. Nekad si morao sve, nema popravljanja, nego ide sve na traku i onda ako znaš svirat, pjevat možeš izdat ploču''.

Na velik slavljenički koncert, frontmena Crvene jabuke došli su ga podržati brojni prijatelji, kolege i obitelj. Sa suprugom Barbarom ove je godine proslavio 17 godina braka.



''Podrška obitelji i prijatelja to ti je najbitnije. I cijela Arena ti je moja obitelj, nemamo mi tih podjela. Ali normalno, svi dragi ljudi u tim trenutcima su najbitniji''.

Jedan od najsnažnijih trenutaka večeri bila je izvedba pjesme "Miss Sarajevo", uz opernu divu Mariju Vidović.



''Od mojih tinejdžerskih dana obožavam Crvenu jabuku i svaka suradnja s njima mi je ostvarenje jednog djevojačkog sna'', izjavila je Marija Vidović.



Bok uz bok sa Žerom, Mariji je ovo bio prvi put da je stala pred punu zagrebačku publiku, pa je i outfit bio pomno osmišljen.



''Pošto je ovo isto jedna velika pozornica, a ovu sam haljinu nosila na predivnoj pozornici u Mexico Cityju i pošto se radi o Crvenoj jabuci, onda evo, ova crvena haljina!'', dodala je Marija.

Slavljenička priča se nastavlja. Novu će s Crvenom jabukom dočekati u Slavonskom Brodu, a mi smo Žeru pitali je li u planu novi album.



''Zbog čega? Pa ne da mi se, vjeruj mi. Hahah. Mislim, izdat ću kad mi se bude dalo'', iskreno nam je rekao.

S obzirom na ovacije publike, ne sumnjamo da će Crvena jabuka još dugo uveseljavati brojne generacije.

