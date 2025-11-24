Preminula je autorica koja je svojim tekstovima obilježila domaću i regionalnu glazbenu scenu

Ljiljana Jorgovanović, legendarna autorica hitova za najveće regionalne zvijezde, preminula je u 66. godini i ostavila neizbrisiv trag na glazbenoj sceni.

Ljiljana Jorgovanović, istaknuta autorica brojnih regionalnih glazbenih hitova, preminula je u 66. godini.

Tijekom karijere ostavila je snažan trag u pop, rock, folk i pop-folk žanrovima, surađujući s najvećim imenima glazbene scene bivše Jugoslavije.

Pogledaji ovo Celebrity Znala je da slijedi bomba komentara kad je okrenula leđa u tanga donjem rublju!

Od ranih dana na novovalnoj sceni do kasnijih uspjeha s izvođačima poput Zdravka Čolića, Ace Lukasa, Džeja, Željka Joksimovića i Severine, njezini su tekstovi obilježili desetljeća domaće glazbe.

Bila je i suautorica pjesme "Nije ljubav stvar", s kojom je Srbija nastupila na Eurosongu 2012. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna snimio suprugu u nezgodnom izdanju: "Ne mogu je odvesti na lijepo mjesto..."

Osim kao tekstopisac, radila je i kao novinarka i reporterka, a njezin doprinos ostaje duboko upisan u povijest regionalne glazbe.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Žera je već 17 godina u braku s tajanstvenom suprugom Barbarom: ''Potpora obitelji je najvažnija''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Petar Grašo skinuo je čak 13 kilograma i sve iznenadio vidljivom transformacijom!

Pogledaji ovo inMagazin Petar Grašo skinuo je čak 13 kilograma i sve iznenadio vidljivom transformacijom!