Preminula je autorica koja je svojim tekstovima obilježila domaću i regionalnu glazbenu scenu

Ljiljana Jorgovanović, legendarna autorica hitova za najveće regionalne zvijezde, preminula je u 66. godini i ostavila neizbrisiv trag na glazbenoj sceni.
Ljiljana Jorgovanović, istaknuta autorica brojnih regionalnih glazbenih hitova, preminula je u 66. godini.
Tijekom karijere ostavila je snažan trag u pop, rock, folk i pop-folk žanrovima, surađujući s najvećim imenima glazbene scene bivše Jugoslavije.
Od ranih dana na novovalnoj sceni do kasnijih uspjeha s izvođačima poput Zdravka Čolića, Ace Lukasa, Džeja, Željka Joksimovića i Severine, njezini su tekstovi obilježili desetljeća domaće glazbe.
Bila je i suautorica pjesme "Nije ljubav stvar", s kojom je Srbija nastupila na Eurosongu 2012. godine.
Osim kao tekstopisac, radila je i kao novinarka i reporterka, a njezin doprinos ostaje duboko upisan u povijest regionalne glazbe.
