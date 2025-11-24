Pretraži
ljiljana jorgovanović

Preminula je autorica koja je svojim tekstovima obilježila domaću i regionalnu glazbenu scenu

Piše I.G., Danas @ 19:21
Ljiljana Jorgovanović Ljiljana Jorgovanović Foto: Screenshot/Youtube

Ljiljana Jorgovanović, legendarna autorica hitova za najveće regionalne zvijezde, preminula je u 66. godini i ostavila neizbrisiv trag na glazbenoj sceni.

Preminula je Ljiljana Jorgovanović
Preminula je autorica koja je svojim tekstovima obilježila domaću i regionalnu glazbenu scenu
